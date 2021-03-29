Школьники "Сириуса" создали чат-бот для подготовки к ЕГЭ

Участники программы "Алгоритмы и анализ данных" в сочинском "Сириусе" создали чат-бот, который поможет российским школьникам готовиться к ЕГЭ.

- По каждому предмету единого госэкзамена так много примеров задач, что ни у одного ребенка не будет столько времени, чтобы решить их все. Школьники "Сириуса" создали умный чат-бот, который умеет определять сильные и слабые стороны ученика, - рассказали в пресс-службе образовательного центра. - Пользователю бота предлагают выполнить задания. Бот хвалит за те, с которыми человек справился, а дальше выбирает из огромной базы примеров те, которые получаются у школьника не так хорошо. В будущем умный чат-бот сможет посоветовать, какие темы нужно повторить, анализируя, как старшеклассник решает задания. Участники проекта применили интеллектуальные алгоритмы, чтобы бот искал похожие задачи и мог выстроить траекторию обучения пользователей.

Кстати, это далеко не все "умные" проекты, созданные участниками программы "Алгоритмы и анализ данных". Один из самых интересных проектов - анализ мозговой активности. В "Сириус" привезли специальное оборудования для считывания сигналов головного мозга. Школьники научились анализировать эти сигналы и создали алгоритм, с помощью которого можно управлять фигурами в компьютерной игре не джойстиком или мышкой, а силой мысли. В будущем, чтобы направлять своих персонажей в играх, нужно будет лишь подумать "иди вправо, прыгай, иди влево". Это произведет революцию в компьютерных играх, уверяют в образовательном центре.

Другое применения этой технологии - набирать сообщения на телефоне мыслями. По мнению экспертов, это станет возможно уже в ближайшем будущем. Чтобы методы искусственного интеллекта заработали, им нужна обучающая выборка - примеры того, как это делать. Как их получить? Оборудование во время эксперимента считывает сигналы. Участника просят думать о чем-то конкретном, например о букве "а". И программа считывает этот пример и запоминает. Дальше ее учат находить среди всего шума и массива информации эти сигналы. Чтобы понимать, о чем думает человек. Именно с такой концепцией обучения машин и познакомились школьники.