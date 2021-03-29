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29.03.2021 17:32
Рубрика: Общество

В Адыгее рассмотрели вопросы реализации национального проекта "Демография"

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
В ходе заседания Кабинета министров РА, которое провел сегодня глава Адыгеи Мурат Кумпилов, были рассмотрены вопросы поддержки материнства и детства в рамках региональной составляющей "Финансовая поддержка семей при рождении детей" национального проекта "Демография".
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

Глава Адыгеи подчеркнул важность реализации инициатив президента России, направленных на улучшение демографической ситуации. Такие меры дают свои результаты. По данным Управления ЗАГС РА, за 2020 год в республике зарегистрировано 4418 рождений, что на 217 детей больше, чем за 2019 год (4201 рождение).

Фото: Алексей Гусев
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Для поддержки материнства и детства в период карантинных мероприятий президент России ввел дополнительные, беспрецедентные меры помощи семьям с детьми до 16 лет. В их числе - предоставление до трехлетнего возраста ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка или последующих детей, родившихся после 31 декабря 2019 года.

Как сообщил министр труда и соцразвития РА Джанбеч Мирза, выплата осуществляется в размере прожиточного минимума для детей из нуждающихся семей. Обязательное условие - регистрация рождения детей в органах ЗАГС на территории Республики Адыгея. На первое января 2021 года ежемесячную денежную выплату получили 913 семей при показателе, определенном в региональном проекте "Финансовая поддержка семей при рождении детей" на 2020 год, - 368 семей. В настоящее время число получателей составляет 1077 семей. План на 2021 год - 1539 семей. Сумма выплаты за 2020 год составила более 51,7 миллиона рублей. Выплата производится своевременно в установленные сроки.

"Мы видим действенность мер, инициированных президентом. В республике увеличилось не только число рождений, но и многодетных семей. Так, за год на 27 процентов выросло количество семей, где родился третий ребенок. Необходимо продолжить реализацию комплекса мер, направленных на усиление материальной поддержки семей с детьми", - отметил Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи также поручил в кратчайшие сроки возобновить реализацию проекта "МФЦ идет в роддом", который был приостановлен из-за пандемии. Он включает в себя комплекс услуг и помогает без бюрократической волокиты оформить пакет необходимых документов (свидетельство о рождении ребенка, медицинский полис, СНИЛС, ИНН и т. д.).

Отдельные задачи были поставлены по реализации проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография"". Он предусматривает помощь пожилым людям в профессиональном обучении. С 2020 года категория участников проекта расширена, в связи с чем наряду с гражданами предпенсионного возраста обучение смогли пройти как занятые, так и незанятые граждане в возрасте 50 лет и старше. Всего за год в республике переобучение прошел 151 человек. Глава Адыгеи поручил уделить особое внимание трудоустройству таких граждан.

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