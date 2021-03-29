В Астрахани в 2021 году отремонтируют десять улиц, скверы и парки

В 2021 году в Астрахани по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реконструируют десять улиц во всех районах города. Кроме этого, благоустроят скверы и парки в рамках нацпроекта "Формирование комфортной городской среды". Ход работ курирует губернатор Игорь Бабушкин.

Как сообщает пресс-служба главы региона, до конца сентября планируется благоустроить бульвар Энергетиков, площадью 12 тысяч квадратных метров, в микрорайоне 3-й Юго-Восток. Здесь смонтируют систему полива, уложат газон, высадят деревья, цветы, кустарники, дорожки обустроят тротуарной плиткой и бордюрами. На бульваре появятся детские площадки и спортивная зона.

В этом году также пройдут работы по капремонту парка на улице Коновалова, площадью 25 тысяч квадратных метров, в микрорайоне АЦКК. Здесь обновят освещение, обустроят широкие: от 1,5 до 3 метров прогулочные аллеи, установят диван-качели, уличные спортивные тренажеры, а зеленую зону украсят рябина, шиповник, шалфей, лаванда, боярышник.

Автомобильные дороги Астрахани отремонтируют по улицам Академика Королёва, Марии Максаковой, Юрия Селенского, 5-я Керченская, Капитана Краснова, Автозаправочная, Максима Горького, Августовская, Маркина и Эспланадная. Рабочие заменят асфальтобетонное покрытие на проезжей части, нанесут разметку, обновят пешеходные зоны и бордюры. Уже начались работы на улицах Маркина, Академика Королёва и Марии Максаковой.

Кстати, в 2020 году в рамках нацпроекта отремонтировано десять километров городских улиц: Бориса Алексеева (на участке от улицы Куликова до улицы С. Перовской), улицы Куликова (от улицы Бориса Алексеева до улицы Латвийская). Проводился ремонт дорог по улицам 1-я Перевозная, 3-я Интернациональная, Аэропортовское шоссе, Ксомонавтов, Латышева, проспект Бумажников.

При ремонте активно использовали современные технологии. В частности, на некоторых участках для прочности уложили геосинтетическую ткань, произведенную в особой экономической зоне "Лотос": материал кладется, как основа под асфальт, обеспечивая гидроизоляцию дороги и распределение нагрузки так, чтобы не образовывались вмятины.