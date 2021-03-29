В Госдуме назвали напрасными усилия Украины для возвращения Крыма

Главную ошибку Украина совершила в 2014 году, узаконив итоги майдана, поэтому усилия украинских политиков по возвращению Крыма не принесут результата, сказал "РГ" депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Так он прокомментировал заявление экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который раскритиковал принятую в стране стратегию "деоккупации" Крыма. По мнению Климкина, главная ошибка в том, что реализацию стратегии поручили кабинету министров Украины, а не Совету национальной безопасности.

- Все заявления украинских политиков по поводу Крыма - это пустое сотрясание воздуха, попытки заработать популярность, а в случае Климкина - вернуться в политику, - считает Белик. - Когда у себя в стране ничего не получается сделать ни в экономической, ни в политической сферах, остается только переключать внимание на Крым и Донбасс.

По словам депутата, абсолютно не важно, кто будет заниматься так называемой "деоккупацией" Крыма - кабмин или Совет национальной безопасности.

- Все эти усилия напрасны. Свою главную ошибку Украина допустила в 2014 году, узаконив государственный переворот в результате майдана. И сейчас политикам остается только делать пустые заявления и зарабатывать баллы на теме Крыма, - считает Белик.

Он добавил, что жителям полуострова не нужны никакие услуги от украинских властей.

- Жители Крыма и Севастополя свой выбор сделали, от кого нас собираются "деоккупировать", от самих себя? Идея звучит безумно, поэтому к таким заявлениям не стоит относиться всерьез, - отметил депутат.