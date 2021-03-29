В Крыму вынесли приговор украинской шпионке

В Севастополе вынесли приговор пенсионерке, которая передавала украинской разведке сведения о Черноморском флоте. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Севастопольского городского суда.

Женщина 1955 года рождения, родом из Бахчисарая, была завербована представителем главного управления разведки министерства обороны Украины для негласного сотрудничества. Она выполняла разведывательные задания, собирая сведения об отдельном авиационном полке Черноморского флота.

- Сведения, составляющие государственную тайну, раскрывали сроки действия позывных, частот и ключей, индексов радиостанций, ключи к таблицам радиопозывных, таблицам дежурного радиста и телефонных, телеграфных, радио- и флажных позывных в мирное время. Их передача могла быть использована в ущерб безопасности Российской Федерации, - рассказали в суде.

Женщина признана виновной в государственной измене согласно статье 275 УК РФ. Суд приговорил ее к 12 годам колонии общего режима, с ограничением свободы на один год.