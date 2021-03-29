В зоопарке Симферополя лошадь откусила палец ребенку

В Симферополе домашняя лошадь откусила палец пятилетней девочке, когда та кормила животное с руки. По этому факту Главное следственное управление СКР по РК и Севастополю возбудило уголовное дело.

ЧП произошло, когда посетители - девочка с матерью - кормили с рук лошадь, находящуюся в загородке зооуголка на улице Кирова.

- Лошадь откусила палец на правой руке девочки, - рассказали "РГ" в пресс-службе ГСУ СКР. - Пострадавшую доставили в детскую республиканскую клиническую больницу, где ей оказали оперативную квалифицированную помощь. Сейчас девочка находится в медучреждении в стабильном состоянии.

В самом зоопарке криминалисты ГСУ проводят необходимые для следствия экспертизы. Одновременно по поручению прокурора РК Олега Камшилова началась проверка исполнения законодательства при содержании животных в зооуголке. В том числе эксперты оценят действующие в зоопарке меры безопасности и ограждения конюшен, отделяющие посетителей от животных, на предмет их надежности.