Чем измеряется эффект от внедрения IT-технологий в жизнь городов

О том, как цифровые технологии влияют на качество жизни населения, рассказывает один из лучших российских специалистов по умным городам, директор Центра социально-экономических исследований Уральского института управления - филиала РАНХиГС, член-корреспондент РАН Евгений Попов.

Евгений Васильевич, тема применения информационных технологий в бизнесе давно стала общим местом: оцифрованы практически все процессы, теперь фирмы учатся анализировать большие данные. А что сфера публичного управления, органы власти?

Евгений Попов: Концепции умных городов, основанной на широком внедрении IT-технологий в работу властей, всего-то десяток лет. Но уже появились города-лидеры, где многое оцифровано. Это Сингапур, Копенгаген, Лондон, Барселона. Москва тоже входит в список умных городов - там хорошо работает электронная форма коммуникации власти и населения, простые граждане уже не бегают по кабинетам за справками. Наши исследования показывают, что и Екатеринбург в этом вопросе далеко не на последнем месте. У нас городская цифровизация идет. В трамваях платят банковскими картами, на остановках появились электронные табло с указанием времени прибытия транспорта. Недавно обсуждалась тема парковок, так всем - и общественникам, и властям - понравилась идея онлайн-карты загруженности парковочных мест. Есть понимание, что это поможет автомобилисту принять точное решение, не нарезая лишние круги. Даже МУП "Водоканал" задумал сделать мобильное приложение для своих потребителей. Словом, культура цифровизации появляется и на Урале. Прежде всего, конечно, в городах.

Какой эффект получают жители от внедрения технологий умного города?

Евгений Попов: Сразу скажу, что точных расчетов прямой корреляции нет. Никто и нигде в мире пока не может сказать: если вы инвестируете в "цифру" здесь, здесь и здесь, то точно вернете столько-то и тогда-то. Бывало, деньги потратили, но ожидания эффекта оказались завышенными. Но нередко случается наоборот: новые технологии дали мультипликативный эффект - выгода возникла там, где ее не думали получить.

Почему так происходит?

Евгений Попов: Технологии новые. И включают в себя не только сугубо технические наработки. Здесь мощная экономическая составляющая, гуманитарная. Можно сухо посчитать экономию от портала муниципальных услуг: сократили столоначальников, взяли робота - он трудится круглые сутки, у него нет детей, ему не нужны отпускные. Выгода прямая. Но, если посчитать время, которое стали экономить люди на получении справок, выгода умножается. А если еще ввести коэффициент роста доверия населения к органам власти? Между прочим, цифровизация коммуникации власти с населением, как показывают те же страны Скандинавии, дает потрясающий социальный эффект. Когда горожане в режиме реального времени могут обозначить свою позицию и предложить решение: здесь построим парк, там откроем храм, снимается внутреннее напряжение, власти не надо бояться, что однажды кто-то выйдет на улицу с протестом. Протестный потенциал уже локализован общественным согласием, которое обеспечили цифровые коммуникации. Какими деньгами можно измерить предсказуемость общественных настроений, мир и спокойствие в городе?

И все же каким конкретно образом цифровые технологии в органах госуправления повышают качество жизни граждан?

Евгений Попов: Я уже упомянул, что они позволяют людям экономить свое время. Если ты меньше сидишь в очереди за справкой, значит, у тебя больше времени на отдых, общение с семей, друзьями. Так в обществе формируется здоровый эмоциональный климат. К слову, мы даже не замечаем, как "цифра" разнообразила наш досуг: теперь у каждого на ладони вся палитра городских событий, клубов по интересам - выбирай любое для собственного удовольствия. Это тоже к теме здоровья, между прочим. "Цифра" позволяет улучшить экологические, санитарные показатели, потому что в режиме онлайн можно контролировать заполняемость мусорных баков, регулировать автомобильные потоки. Если вы понаблюдаете за остановочными комплексами в Екатеринбурге, то убедитесь, что многие пассажиры почти сразу садятся в свой трамвай или троллейбус. Потому что загруженная в смартфон электронная система движения общественного транспорта подсказывает, когда лучше выходить из дома или с работы. В морозные дни это в прямом смысле сберегает здоровье граждан. Ну а экономия бюджетных средств за счет рационального и прозрачного хозяйствования благодаря "цифре" позволяет больше средств направлять на благоустройство общественного пространства. Да и бюджеты домохозяйств получают экономию - на коммунальных расходах как минимум. Так и формируются рейтинги городов счастья. Никак иначе.