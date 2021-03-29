Во время путешествия по Италии меня поразили средневековые башни. Внешне жутко неудобные: полукруглая форма, неровные стены, и холодные наверняка. "Что вы, внутри и отопление, и ванна есть! - засмеялась гид. - А жить в таких домах очень престижно. Наследники зарабатывают на туристах".

В отличие от итальянцев, многим уральцам, проживающим в памятниках архитектуры, остается только гордиться этим. По данным уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, к объектам культурного наследия (ОКН) в регионе относится 165 многоквартирных домов и 39 одноквартирных. Всего шесть из них отремонтировали в последние годы за счет бюджета. Из 119 зданий, включенных в программу капремонта, пять имеют спецсчета, остальные платят в общий котел, как и все, 9,72 рубля с квадратного метра. Чего явно мало для реставрации, когда нужен авторский надзор, научный контроль, историко-культурная экспертиза.

Понимая, что собственникам это не под силу, власти затеяли эксперимент. Отобрали пять пилотных площадок в Екатеринбурге и решили на их примере отработать все механизмы согласований капремонта ОКН. У каждого здания - своя изюминка. К примеру, Второй дом Советов на 8 Марта, 2, построенный в 1932 году, представляет собой редкую смесь конструктивизма и неоклассики. Когда-то он считался одним из двух первых советских "небоскребов" за пределами Москвы. Пятиэтажка на Физкультурников, 30 примечательна тем, что здесь жил скульптор Эрнст Неизвестный.

Несмотря на то, что в эксперименте участвует множество госструктур, он почти сразу столкнулся с трудностями. Общие собрания собственников выпали на разгар режима самоизоляции. Из-за затянувшегося голосования аукционы на создание проектно-сметной документации сместились на конец года. К тому же само проектирование встало в копеечку. Так, для здания площадью 10,8 тысячи квадратных метров оно обошлось примерно в 3,7 миллиона руб­лей. Если бы не статус памятника, уложились бы в 1,18 миллиона.

- Думаю, проекты будут готовы к июлю 2021 года. После чего нам потребуется понять, сколько стоят строительно-монтажные работы, обратиться в министерство ЖКХ и определить источники софинансирования, - говорит гендиректор регионального фонда капремонта Станислав Суханов.

Для снижения стоимости работ их разделят на две части. То, что не относится к предмету охраны (инженерные сети), заменят по обычным расценкам капремонта, а вот крышу и фасады обновят уже по реставрационным. И именно на эту часть нужно привлекать софинансирование

Авторитетно

Вячеслав Фатин, президент Союза реставраторов, руководитель комиссии по сохранению объектов культурного наследия Общественного совета Минстроя РФ:

- В России около 13 тысяч многоквартирных домов имеют статус ОКН, 6 процентов из них - федерального значения, остальные регионального либо муниципального. Из-за недостаточности средств, собираемых жителями, а также сложностей разработки и согласования проектной документации ремонт многих зданий откладывается, и проживание в них зачастую становится небезопасным. На приведение таких домов в удовлетворительное состояние требуются десятки миллиардов рублей. Очевидно, что без поддержки федерального бюджета эту проблему не решить.Около 5000 домов - выявленные ОКН, то есть по ним не проведена экспертиза, не определен предмет охраны, оэтому нельзя проводить ремонт. Необходимо сформировать реестр домов-памятников. Общественный совет предлагает, чтобы проектная документация подготавливалась за счет средств жителей либо за счет региональных бюджетов. А собственно ремонтно-реставрационные работы - за счет федерального.