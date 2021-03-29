В селе Лебяжье Далматовского района появилась первая в регионе интеллектуальная молочная ферма, на которой умные машины делают за людей всю работу: доят, кормят, убирают и ухаживают за животными. Оператору приходится только следить за порядком.

В двух корпусах фермы 280 буренок. Робот знает каждую и не перепутает ее ни с кем. На ногах у черно-пестрых красавиц голштинской породы - браслеты со встроенными датчиками, которые, как фитнес-браслеты у человека, отслеживают их активность в течение дня. По датчикам компьютер читает, какая именно корова пришла на доение, когда она последний раз здесь была, сколько может дать молока, больна или здорова. Если мало двигалась, уменьшила надои или молоко оказалось некачественным, например, грязь попала, машина выделяет ее номер другим цветом. Оператор на компьютере это видит и передает информацию специалистам для принятия решений. Это значительно облегчает им работу.

Перед дойкой буренкам дают вкусную подкормку. Некоторые любительницы полакомиться пытаются хитрить и заглядывают к роботу чаще, чем надо. Номер не проходит: без молока не обслуживают. Зато с молоком можно подойти в любое время дня и ночи. За счет увеличения частоты доения выросли надои. Если раньше одна корова давала 15 литров, то сейчас уже 18. За счет прогрессивных технологий при том же кормлении в хозяйстве рассчитывают поднять надои на четверть.

Умные машины не только доят, но и раздают и одновременно подталкивают к кормушке корм, сами убирают навоз. Один робот обслуживает 70 коров (раньше на 300 буренок было шесть доярок). Есть пункт сбора молока, компрессор, резервный дизельный электрогенератор. Управляет хозяйством оператор. Всего на ферме посменно работают три оператора - местные молодые парни.

Директор сельхозпредприятия "КХ Барабинское" Федор Ярославцев признался, что не один год думал о роботизированной ферме. Объездил много стран, бывал и у российских коллег. И только когда убедился, что это не прихоть, а необходимость, принял решение строить. Кстати, никого из работников не сократили. Поголовье скота увеличилось, так что работы всем хватает. Тем не менее Федор Ярославцев уверен: за высокими технологиями будущее. Не секрет, что желающих работать в животноводстве с каждым годом становится все меньше. Опытные уходят, а молодежь на старые фермы не заманишь. Правда, построить современную не всем по карману.

- Нам помогла запущенная в прошлом году региональная программа господдержки, которой, кстати, мы первые воспользовались, - говорит глава крестьянского хозяйства. - Суть в том, что при постройке новой фермы половину стоимости оборудования субсидирует областной бюджет. У нас проект обошелся в 100 с лишним миллионов рублей. 40 миллионов мы потратили на строительство, 60 - на технологии. 30 миллионов нам компенсировали.

Тем временем на ферму зачастили экскурсии: руководители хозяйств, молокозаводов, школьники, воспитанники детдомов - все хотят посмотреть, как робот доит корову. В России, конечно, это давно не диковинка, а в Курганской области - впервые.