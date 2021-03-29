Курганских чиновников наказали за волокиту по оплате госконтрактов

После вмешательства прокуратуры власти погасили долг перед бизнесом и выплатили по исполненным государственным и муниципальным контрактам свыше 570 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

Задолженность возникла в таких социально-значимых сферах, как образование, здравоохранение и жилищно-коммунальное хозяйство и касалась строительства, реконструкции и ремонта объектов, приобретения медпрепаратов, продуктов питания и других расходов.

За волокиту по оплате при исполнении контрактных обязательств в отношении заказчиков в прошлом году было возбуждено 14 административных постановлений, должностные лица привлечены к ответственности, каждому назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысячи рублей.