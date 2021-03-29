На Урале два человека погибли при пожаре в аварийном доме

Во время пожара в двухэтажном доме в Верхней Туре погибли два человека. Обстоятельства трагического происшествиям расследуют правоохранительные органы.

Так по данным Свердловской областной прокуратуры, в минувшее воскресенье загорелась квартира на первом этаже в муниципальном доме на восемь квартир (жилых на момент ЧП было только три из них).

"Будет дана оценка в частности тому, как соблюдалось жилищное законодательство: почему не был своевременно расселен дом, признанный ранее аварийным", - уточнила официальный представитель ведомства Марина Канатова.

Тела погибших находились на кухне - они сильно обгорели.

"По визуальным признакам удалось установить, что мужчине 40-50 лет, а женщине 30-40 лет. Оперуполномоченные достаточно быстро выяснили личности этих людей. По некоторым данным, они злоупотребляли спиртным", - рассказал глава пресс-службы МВД области Валерий Горелых.

По словам пресс-секретаря Следственного комитета Среднего Урала Александра Шульги, данные о характере смерти граждан выясняются в ходе судебно-медицинской экспертизы.

Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем в процессе курения. Площадь возгорания составила 240 квадратных метров.

Между тем

В Нижнем Тагиле вечером 28 марта было обнаружено тело пожилой женщины 1933 года рождения во время тушения пожара в квартире на пятом этаже дома. По данным свердловского СК, признаков насильственной смерти на теле погибшей не выявлено. "Предварительной причиной пожара могла стать непотушенная сигарета, отчего загорелся матрац", - сообщил полковник Валерий Горелых.