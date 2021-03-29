Первые договоры с инвесторами по КРТ на Урале появятся до конца года

Первые договоры с инвесторами по комплексному развитию территорий в Уральском федеральном округе появятся до конца года.

- Регионы уже видят площадки, которые реально отрабатывать в рамках закона о КРТ, поэтому до конца 2021-го можно ожидать точечного заключения договоров с инвесторами. Более масштабная работа начнется в 2022 году, - спрогнозировал полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

Чтобы механизм КРТ заработал в полную силу, на уровне Федерации необходимо принять еще семь постановлений и один приказ. Регионам - утвердить свои рамочные законы и подготовить девять обязательных документов. Стратегию каждый выстраивает сам. Если в Свердловской области пошли от вершины пирамиды (закон о КРТ вступает в силу сегодня, но в нем прописано только разделение полномочий и жилищные права граждан), то дальше всех в УрФО в подготовке подзаконной "нормативки" продвинулась Тюменская область. В частности, здесь уже принята методика определения начальной цены торгов, порядок осуществления КРТ и приобретения жилья для расселяемых. Также тюменцы первыми в округе установили критерии для многоквартирных домов, попадающих в зону расселения: физический износ более 50 процентов, старше 1980 года постройки, стоимость капремонта превышает предельные показатели, отсутствует хотя бы одна инженерная система: водопровод, канализация, отопление, газ, электричество.

На Ямале сегодня на утверждении находятся шесть подзаконных нормативных актов по КРТ, в Югре и Челябинской области - соответствующие законопроекты.

Из того, что готовится на уровне Федерации и должно быть утверждено к июню, принципиально важны для субъектов РФ и для инвесторов два постановления: определения начальной цены торгов на право заключения договора и порядок согласования изъятия объектов недвижимости в целях КРТ.

- Разрабатываемые нормативные акты с точки зрения юридической практики непростые. Важно, чтобы в них были учтены и жилищные права граждан, и права инвесторов, - подчеркивает полпред. - Из-за того, что в свое время не был четко прописан механизм изъятия, не пошла тема развития застроенных территорий. Застройщикам приходилось либо договариваться с собственниками о сумме выкупа, либо идти в суд. Если вместо трехэтажек вводить 25-этажки, инвестор, скорее всего, согласится, а вот если на участке разрешено строить только пятиэтажки, рентабельность проекта может не сложиться. Моя задача была показать губернаторам финансовые механизмы на уровне Федерации, которыми можно воспользоваться либо в малых городах, либо в областных центрах, но на таких площадках, где достаточно много объектов, на которые механизм изъятия не распространяется и экономика инвестора напрямую не просчитывается.

В частности, речь идет о субсидии застройщикам сверх выделенных регионам до 2024 года лимитов по программе сноса аварийного жилья. Если компания ликвидирует только тот фонд, что заложен в программу (напомним, что в нее попали здания, признанные аварийными до 1 января 2017 года), то ей положена компенсация в размере 25 процентов от суммы расселения. А вот если инвестор увеличит объемы сноса за счет своих средств и зданий, признанных аварийными после 2017 года, сумма возмещения через Фонд содействия реформированию ЖКХ может увеличиться до 100 процентов. По каждому такому проекту КРТ будет приниматься отдельное постановление правительства РФ.

Справка "РГ"

Площадь многоквартирных домов в России равна 2,4 миллиарда квадратных метров. На дома старше 50 лет приходится 44 процента. По данным Минстроя РФ, с 1 января 2017 года по 1 июля 2020 года было признано аварийным 7,6 миллиона квадратных метров, до конца 2030 года эта цифра может увеличиться еще на 22,6 миллиона. В этих зданиях проживает 6-8 миллионов человек. Потребность в федеральном финансировании для расселения составляет более 2,3 триллиона рублей.