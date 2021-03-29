Они стали не только любимым местом отдыха жителей, но и достопримечательностью для туристов.

Еще недавно набережная в Кургане не представляла из себя ничего интересного. Гостей сюда не приводили, настолько она была запущена. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Еще недавно набережная в Кургане не представляла из себя ничего интересного. Сюда стыдно было привести гостей, настолько она была запущена. К тому же еще и опасна: бетонные дорожки и ступеньки раскрошились, из плит торчала арматура, возле берега - густой камыш, кучи мусора и бутылок.

Все начало меняться два года назад, когда набережная попала в проект "Комфортная городская среда". Сейчас ее не узнать! Она выполнена в двух ярусах. На обоих "этажах" - прогулочные дорожки, витые ограждения, фонари, скамейки, качели. На всем пути отдыхающих сопровождают металлические силуэты барышень и кавалеров в дореволюционных нарядах, фигуры птиц и животных. Рядом с некоторыми арт-объектами уже образовались постоянные площадки для пуб­личных мероприятий. Например, прош­лым летом, когда в помещениях из-за пандемии были запрещены концерты, ценители искусства стали собираться возле фигуры скрипача. Возникла настоящая импровизированная сцена, на которой выступали воспитанники музыкальных школ, самодеятельные и профессиональные артисты, народные коллективы.

В этом году территорию возле набережной собираются заполнить торговыми киосками, кафе, пунктами проката спортинвентаря, игровыми площадками. Интересно, что перед началом реконструкции социологи Курганского гос­университета провели опрос жителей и предпринимателей о том, что они сами хотят здесь видеть и сколько готовы выложить за отдых и развлечения. Более трети респондентов заявили, что могут потратить от 500 до 1000 рублей, 14 процентов - до двух тысяч.

В планах властей сделать современной не только набережную, но и Центральный парк культуры и отдыха. Парк со всех сторон окружен старицей Битевкой. Она - часть старого русла Тобола, но естественного сообщения между водоемами нет. Их разделяет дамба, защищающая город от наводнений. Из-за плохого ухода старица заросла камышом, превратилась в стоячее зловонное болото. Кроме диких уток, в воду никто не рискует войти. Впервые за пятьдесят с лишним лет ее очистят от растений и донных отложений, укрепят берег, а следом соединят парк с набережной. Таким образом, из ЦПКиО можно будет попасть на набережную и наоборот. В будущем в парке планируется разместить даже лодочную станцию. Обновленную рекреационную зону обещают представить к концу 2022 года

Кстати

По новым красивым набережным в этом году будут гулять не только жители областного центра, но и Катайска, Петухово и Шадринска.