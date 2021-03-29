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29.03.2021 14:42

Кому "Тополь", а кому "Калина"

В Курганской области ввели беспрецедентные льготы на индивидуальное строительство
Текст: Валентина Пичурина
Российская газета - Спецвыпуск № 66(8417)
Курганская жилищно-ипотечная корпорация начала принимать заявки на бесплатные комплекты, из которых можно собрать дом площадью 80 квад­ратных метров. Льготой имеют право воспользоваться как местные жители, так и переселенцы из других регионов.

Домокомплекты будут изготавливать из хвойной древесины: оцилиндрованных бревен, профилированного и обычного бруса. Заготовок хватит на пол, стены, потолок, стропила и обрешетку крыши. Размер предложили сами жители во время опроса. Чтобы стать участником программы, нужно иметь в собственности или аренде участок. Потом будущий хозяин должен выбрать понравившийся ему комплект и за месяц построить под него фундамент. После получения материалов в течение года необходимо возвести дом и зарегистрировать на него право собственности. Строиться можно в любом населенном пункте Зауралья, кроме садоводческих или дачных кооперативов. Господдержка направлена в первую очередь на то, чтобы удержать в регионе молодежь. Ну и, безусловно, увеличить темпы жилищного строительства. Частные дома в Курганской области очень востребованы.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Кстати, подобная программа в регионе была запущена еще в 2019 году. Но тогда льготникам домокомплекты предлагали за 105 тысяч рублей. Тем не менее проект вызвал интерес. За два года наборы получили 34 многодетные, 31 молодая семья и восемь погорельцев. Новая программа отличается от прежней тем, что субсидию из областного бюджета через КИЖК получат производители домокомплектов, а жителям они достанутся бесплатно. Правда, по условиям на банковском счете надо иметь 100 тысяч рублей. Это гарантия серьезности намерений. Первые проекты домов уже изготовлены. Их назвали "Калина" и "Тополь".

Льготой могут воспользоваться семьи, в которых возраст обоих супругов на дату подачи заявления не превышает 60 лет, неполные, многодетные семьи, медицинские и педагогические работники, сотрудники бюджетных организаций, регионального управления МВД, агропромышленного комплекса, члены казачьих обществ. Домокомплект получат и желающие переселиться в Курганскую область.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область

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