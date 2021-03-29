В уральской колонии осужденные устроили бунт

В исправительной колонии строгого режима № 47 в Каменске-Уральском, где отбывают наказание рецидивисты, устроили бунт.

Ранее ряд СМИ сообщили о беспорядках в учреждении. Как сообщил начальник пресс-службы свердловского главка Александр Левченко, информация о массовом членовредительстве не соответствует действительности. "28 марта восемь осужденных нанесли себе легкие царапины одноразовыми бритвенными станками с целью демонстративно-шантажных действий. Всем им быстро оказали медпомощь", - прокомментировал официальный представитель регионального ГУФСИН.

Сейчас в колонии работает руководство управления. Ситуация в учреждении стабильная и управляемая.