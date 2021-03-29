Россельхознадзор будет отслеживать транзит санкционной продукции

Россельхознадзор будет анализировать транзит санкционной продукции животного и растительного происхождения через территорию России, сообщили в ведомстве.

Транзит "санкционки" был разрешен указом президента еще в 2019 году, но при условии использования навигационных пломб, пояснили в ведомстве. Такие пломбы позволяют постоянно контролировать перевозку и оперативно реагировать на смену маршрута или попытку несанкционированного доступа в грузовой отсек.

"Мониторинг таких перевозок осуществляется с помощью системы отслеживания перевозок товаров, которая обеспечивает сбор, обработку, хранение и передачу контрольно-надзорным органам в режиме онлайн данных о местоположении и сохранности грузов", - рассказали в Россельхознадзоре.

Теперь ведомство получило доступ в информационную систему российского оператора пломбирования - ООО "Центр развития цифровых платформ". Россельхознадзору будут доступны сведения о типе груза, пункте въезда на территорию России и выезда из нее. Система также позволяет определять точное местоположение транспорта.

Антироссийские санкции были введены несколькими странами летом 2014 года. В ответ Россия в августе 2014 года ввела против этих стран продовольственное эмбарго. Сначала оно было введено на один год, но потом продлевалось несколько раз и действует до сих пор. В список стран, чье продовольствие запрещается ввозить в Россию, сначала вошли США, ЕС, Австралия, Норвегия и Канада. Потом этот список несколько раз расширялся. Запрет касается такой продукции как мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи и фрукты. Позже к ним добавились также живые свиньи (кроме чистопородных племенных), субпродукты и жир животных, животное масло.