Россия и Южная Корея подписали договор о сотрудничестве в области обороны

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин провел в Южной Корее переговоры по региональной безопасности. Как сообщили в российском военном ведомстве, в соответствии с достигнутыми договоренностями по окончании стратегического диалога стороны подписали соглашение между Россией и Кореей о сотрудничестве в области обороны.

Александр Фомин в ходе переговоров со своими корейским коллегой Пак Чже Мином также обсудил вопросы региональной безопасности с акцентом на обстановке в Северо-Восточной Азии и на Корейском полуострове. Кроме того, в беседе были затронуты также состояние и перспективы двустороннего взаимодействия и военной области.

Также заместитель министра обороны РФ встретился с заместителем председателя комитета начальников штабов вооруженных сил Кореи генерал-лейтенантом Юн Ый Чхолем.