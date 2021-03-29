Россиянам разрешили с 1 апреля въезжать на Кипр без карантина

Российские туристы смогут с 1 апреля приезжать на Кипр без карантина, если докажут отсутствие коронавируса. Минздрав страны официально перевел Россию в "красную группу", где находятся еще 32 страны.

Реестр стран Кипр обновляет еженедельно. Россию перевели в "красную группу" впервые. Это значит, что теперь россияне могут прилетать на Кипр без двухнедельного карантина. Но при этом, как и граждане других стран, должны предъявить свидетельство об отрицательном результате теста на коронавирус. Сдать тест нужно не ранее чем за 72 часа до вылета.

Еще один тест придется пройти уже прямо в аэропорту на Кипре после прилета. Результат также должен быть отрицательным. Кроме того, россиянам, как и гостям из других стран, необходимо в течение суток перед вылетом заполнить иммиграционную форму Cyprus Flight Pass на специальном сайте.

Кипр входит в десятку самых популярных у россиян туристических направлений. В 2019 году на острове с целью туризма побывало 665 тысяч наших сограждан. Но отправиться на Кипр этим летом россияне смогут, только если будет возобновлено регулярное авиасообщение, отметила в беседе с "РГ" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. Пока туроператоры не продают туры. "На Кипре много хороших отелей. Въезд в страну визовый, но визы оформляются в электронном виде быстро, что также очень важно для туристов", - сказала она. Летом Кипр мог бы дополнить Турцию, считает эксперт.