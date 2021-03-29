"Российская газета", журфак МГУ и "Радио России" нашли новые таланты

Интервью в YouTube, информканалы в "Телеграме" и даже "Клабхаусе"... Школьники - финалисты олимпиады "Ломоносов" по журналистике - не только смогли на всю страну рассказать о новых трендах в профессии. Они получили шанс поступить в МГУ по льготе.

Журфак МГУ, "Российская газета" и "Радио России" ищут таланты вот уже шестнадцать лет. Фото: Сергей Куксин

- Мы попали в новую онлайн-реальность. Ребята уверенно держатся в объективе веб-камеры, живут в цифровой среде. Уверена: им легче войти в интернет-, радио- и тележурналистику, чем это было для нашего поколения, - говорит декан журфака МГУ профессор Елена Вартанова. - В этом году олимпиада прошла дистанционно: мы решили не рисковать здоровьем детей. Получили рекордный прирост участников. Эссе на заочный этап отправили более двух тысяч школьников. В финал вышли 11 самых-самых, подключились к радиоэфиру по ZOOM.

Напомним, факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, "Российская газета" и "Радио России" ищут таланты вот уже шестнадцать лет. В этом году участники выходили во всероссийский эфир под прицелами камер. Финалист называл номер запечатанного конверта с билетом, эксперты его вскрывали и зачитывали вопрос вслух. На раздумья - всего пять секунд. Затем ответ-импровизация на полторы минуты.

- Можно ли назвать блогера журналистом, а интернет - полноценным СМИ? Какое будущее у печатной прессы? И есть ли журналистская информация в "ТикТоке"? С блоком вопросов на мотивацию к профессии ребята справились блестяще: все они мечтают связать свою жизнь со СМИ, - говорит Елена Вартанова.

Полный экстрим? Вовсе нет. Журналист должен уметь работать даже в таких условиях

Проверялись не только знания, но и умение быстро соображать, хорошо говорить, выдавать оригинальные идеи. Победители станут известны совсем скоро. Они получают шанс попасть на практику в "РГ".

Комментарий

Виктор Садовничий, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова, академик:

- Олимпиада "Ломоносов" по специальности журналистика - это не просто всероссийский смотр-конкурс юных мастеров слова. С учетом состава жюри и экспертов - представителей журфака МГУ, редакций "Радио России", "Российской газеты" - это еще и возможность сделать первые шаги в большой профессиональной жизни. Важно, чтобы вместе с секретами мастерства от наставников, будущих коллег ребята получили и понимание тех принципов служения интересам общества, без принятия которых нельзя считаться настоящим журналистом.