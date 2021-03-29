Новости

ФСБ сообщила подробности приговора украинскому футболисту Василенко 16:19
Эксперты прогнозируют снижение спроса на вторичное жилье в Москве 16:19
Станислав Черчесов: Спокойно отношусь к отсутствию ВАР в отборе ЧМ-2022 16:17
Солист "Старого приятеля" Александр Зарецкий впал в кому после COVID-19 16:13
Курганских чиновников наказали за волокиту по оплате госконтрактов 15:56
Путин обсудил на Совбезе РФ проблему правонарушений в сфере природопользования 15:55
Посол РФ в США намерен вернуться в Вашингтон в ближайшее время 15:47
Российские саперы обезвредили в Лаосе более тысячи боеприпасов 15:30
Путин проведет заседание Совета по межнациональным отношениям 15:21
В футбольный клуб "Тамбов" пришли следователи 15:10
Посольство: Россияне не пострадали во время нападения боевиков в Мозамбике 15:05
Путин подписал указ о призыве в армию 14:49
Путин сменил управляющего от России в ЕБРР 14:49
Открыта регистрация на ПМЮФ 9 ¾: вакцинация правом 14:37
Система долговременного ухода за пожилыми людьми заработает в 2022 году 14:15
В Новой Москве в результате драки погиб таксист 14:14
ВОЗ назвала возможных "посредников" при передаче коронавируса людям 13:56
Трудоустроиться в 2020 году смог каждый второй предпенсионер 13:48
Песков назвал главное научное достижение года 13:43
Наталья Бударина избрана секретарем ЦИК России 13:35
Николай Булаев сохранил пост зампреда ЦИК России 13:32
Поток пассажиров в аэропортах Москвы в начале года снизился на 45,3% 13:28
Путин еще не принял решения об участии в климатической встрече 13:26
Автор "Рика и Морти" анонсировал сериал про Человека-коалу 13:24
В США впервые за 17 лет вылупятся миллиарды больших цикад 13:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
29.03.2021 15:30
Рубрика: Власть

Российские саперы обезвредили в Лаосе более тысячи боеприпасов

Текст: Юрий Гаврилов

В ходе очередной, третьей по счету командировки в Лаос специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ нашли и обезвредили в районе аэродрома Тхонгхайхин в провинции Сиангкхуанг более тысячи боеприпасов. Об этом в понедельник, 29 марта, сообщили в Минобороны РФ.

На Дону саперы уничтожили 300 килограммов снарядов времен ВОВ

В ведомстве уточнили, что опасную работу наши саперы выполняли с декабря прошлого года. Операция по гуманитарному разминированию местности была проведена на территории площадью более трех гектаров.

"Основная часть боеприпасов относилась к кассетным авиационным бомбам типа BLU-26, BLU-63, BLU-3/B, противопехотным минам и артиллерийским снарядам, - отметили в Минобороны РФ. - Эти взрывоопасные предметы остались в Лаосе со времен американских бомбардировок 1964-1973 годов".

Сложность операции заключалась не столько в масштабе инженерных работ, сколько в высокой концентрации в земле неразорвавшихся боеприпасов и их составных элементов. Саперам приходилось реагировать на каждый сигнал поисковых средств, откапывать, идентифицировать и определять степень опасности каждого такого предмета.

Разминирование проводилось совместно с специалистами отряда U-58 Народной армии Лаоса. А очищенную территорию военные затем передали представителям Национального комитета по контролю над неразорвавшимися боеприпасами Лаоса.

Фото: Анатолий Храмов
В Лаосе российские военные подготовили 30 саперов для местной армии

Также российские саперы обучили на базе филиала Международного противоминного центра местных коллег. Не просто подготовили их к опасной работе, но и передали партнерам новейшие средства поиска взрывоопасных предметов и индивидуальной защиты. Речь, в частности, идет о селективных переносных индукционных миноискателях ИМП-С2, носимых искателях проводных линий управления взрывными устройствами ПИПЛ и устройствах для обнаружения неконтактных взрывных устройств ИНВУ-3М.

Что касается безопасности самих саперов, то в Лаос наши военные работали в общевойсковых комплектах разминирования и защиты ОВР-2-02.

Власть Безопасность Армия В мире Юго-Восточная Азия Лаос Правительство Минобороны

Главное сегодня

Посол РФ в США намерен вернуться в Вашингтон в ближайшее время
Кабмин упростит порядок получения льготных кредитов для самозанятых
Минфин и ФНС разъяснили меры по контролю за кассами на рынках
В Крыму вынесли приговор украинской шпионке
ВОЗ назвала возможных "посредников" при передаче коронавируса людям
Косачев: Чиновники Евросоюза загнали отношения с Россией в тупик
Верховный суд разъяснил, как правильно выплачивать общий кредит после развода