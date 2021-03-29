Российские саперы обезвредили в Лаосе более тысячи боеприпасов

В ходе очередной, третьей по счету командировки в Лаос специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ нашли и обезвредили в районе аэродрома Тхонгхайхин в провинции Сиангкхуанг более тысячи боеприпасов. Об этом в понедельник, 29 марта, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что опасную работу наши саперы выполняли с декабря прошлого года. Операция по гуманитарному разминированию местности была проведена на территории площадью более трех гектаров.

"Основная часть боеприпасов относилась к кассетным авиационным бомбам типа BLU-26, BLU-63, BLU-3/B, противопехотным минам и артиллерийским снарядам, - отметили в Минобороны РФ. - Эти взрывоопасные предметы остались в Лаосе со времен американских бомбардировок 1964-1973 годов".

Сложность операции заключалась не столько в масштабе инженерных работ, сколько в высокой концентрации в земле неразорвавшихся боеприпасов и их составных элементов. Саперам приходилось реагировать на каждый сигнал поисковых средств, откапывать, идентифицировать и определять степень опасности каждого такого предмета.

Разминирование проводилось совместно с специалистами отряда U-58 Народной армии Лаоса. А очищенную территорию военные затем передали представителям Национального комитета по контролю над неразорвавшимися боеприпасами Лаоса.

Также российские саперы обучили на базе филиала Международного противоминного центра местных коллег. Не просто подготовили их к опасной работе, но и передали партнерам новейшие средства поиска взрывоопасных предметов и индивидуальной защиты. Речь, в частности, идет о селективных переносных индукционных миноискателях ИМП-С2, носимых искателях проводных линий управления взрывными устройствами ПИПЛ и устройствах для обнаружения неконтактных взрывных устройств ИНВУ-3М.

Что касается безопасности самих саперов, то в Лаос наши военные работали в общевойсковых комплектах разминирования и защиты ОВР-2-02.