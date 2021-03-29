Российский "Корнет" применили на американо-марокканских учениях

Противотанковые ракетные комплексы "Корнет" российского производства имеют высокую эффективность против хорошо защищенных основных боевых танков, других образцов бронетехники, а также низколетящих летательных аппаратов.

This is what a HUMVEE equipped with the ATGM Kornet looks like.



It has the launcher at the rear with the operator, and a resupply box, with missiles. pic.twitter.com/ABvywpQh04 — Kingdom of Morocco Armies - جيوش المملكة المغربية (@MoorishWarrior4) March 27, 2021

Свои тактико-технические характеристики эти ПТРК неоднократно подтверждали не только на испытательных и войсковых полигонах, но и в ходе реальных боевых действий в различных горячих точках.

В настоящее время "Корнеты" в иностранных армиях стали устанавливать на различные колесные и гусеничные боевые машины. Например, в Турции они смонтированы на бронеавтомобилях PARS 4x4 и на самоходных пусковых установках Kaplan-10.

В сухопутных войсках Ирака имеются автомобили Humvee, вооруженные такими ПТУР. Известно, что их задействовали в операциях против боевиков незаконных вооруженных формирований.

Марокканские военные также применяют американские внедорожники для установки таких противотанковых систем. В отличие от иракского варианта, где пусковые установки находятся на крыше, во вращающихся пулеметных турелях, здесь они помещены в кузова.

В ходе совместных американо-марокканских учений командующий сухопутными войсками НАТО Роджер Клотье получил возможность ознакомиться с "Корнетом". Генерал-лейтенант не только оценил возможности ПТРК, но и лично посмотрел в прицел, поняв, что видит оператор, когда наводит ракету на какой-нибудь бронеобъект противника.