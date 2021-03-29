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29.03.2021,  
15:38
Текст:  Алексей Брусилов

Российский "Корнет" применили на американо-марокканских учениях

Противотанковые ракетные комплексы "Корнет" российского производства имеют высокую эффективность против хорошо защищенных основных боевых танков, других образцов бронетехники, а также низколетящих летательных аппаратов.

Свои тактико-технические характеристики эти ПТРК неоднократно подтверждали не только на испытательных и войсковых полигонах, но и в ходе реальных боевых действий в различных горячих точках.

Фото: Росгвардия / https://rosguard.gov.ru/
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В настоящее время "Корнеты" в иностранных армиях стали устанавливать на различные колесные и гусеничные боевые машины. Например, в Турции они смонтированы на бронеавтомобилях PARS 4x4 и на самоходных пусковых установках Kaplan-10.

В сухопутных войсках Ирака имеются автомобили Humvee, вооруженные такими ПТУР. Известно, что их задействовали в операциях против боевиков незаконных вооруженных формирований.

Марокканские военные также применяют американские внедорожники для установки таких противотанковых систем. В отличие от иракского варианта, где пусковые установки находятся на крыше, во вращающихся пулеметных турелях, здесь они помещены в кузова.

В ходе совместных американо-марокканских учений командующий сухопутными войсками НАТО Роджер Клотье получил возможность ознакомиться с "Корнетом". Генерал-лейтенант не только оценил возможности ПТРК, но и лично посмотрел в прицел, поняв, что видит оператор, когда наводит ракету на какой-нибудь бронеобъект противника.

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