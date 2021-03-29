Рынку труда снова понадобились инженеры

Российские вузы изменяют структуру специальностей, по которым будут готовить студентов, под потребности рынка труда. Больше всего вакансий с хорошими зарплатами сейчас в инженерной отрасли, и для обучения таким специальностям в наступающем учебном году число бюджетных мест возрастет на 10-20%, сообщил замглавы минобрнауки Петр Кучеренко.

Умеешь делать роботов? Работу получишь! Фото: Сергей Куксин

Тем не менее высшее образование пока еще только догоняет рынок труда. Учиться даже по программе бакалавриата студенты будут минимум четыре года, а кадры остро нужны уже сейчас. "На первом месте по количеству вакансий менеджеры по продажам, на втором - инженеры, на третьем - водители", - сообщили аналитики сервиса по трудоустройству HeadHunter по результатам совместного исследования с учеными из РТУ МИРЭА.

Исследование показало, что в 2019 году было открыто 270 тысяч вакансий для инженеров, в 2020 году - 301 тысяча, а за первые месяцы 2021 - уже 96 тысяч. Больше всего предложений о работе поступает из отраслей строительства, недвижимости, эксплуатации, проектирования, ИТ, электроники, приборостроения, промышленного оборудования, станков и комплектующих, услуг для бизнеса, тяжелого машиностроения, металлургии, энергетики, нефти и газа.

Уровень предложений по зарплатам такой: начинающие специалисты могут получать в месяц до 50 тысяч рублей, квалифицированные - от 90 до 135 тысяч рублей, обладатели высокой квалификации - от 175 тысяч рублей. Профессионалам с глубокими знаниями по редким инженерным профилям работодатели готовы платить более 220 тысяч рублей в месяц.

"В среднем на одну открытую вакансию инженера в 2019-2020 годах приходилось менее двух соискателей, что свидетельствует об остром дефиците в данной профессиональной области", - добавили в HeadHunter.

В среднем на одну открытую вакансию инженера в 2019-2020 годах приходилось менее двух соискателей, что свидетельствует об остром дефиците

На будущий учебный год в вузах контрольные цифры набора на бюджетные места по инженерным специальностям вырастут на 10-20%, а всего студентами станут на 35 тысяч абитуриентов больше, чем год назад - 576,5 тысячи человек, рассказал Кучеренко. Основной прирост в контрольных цифрах у технарей. По специальности техника и технологии строительства - плюс 1512 мест, электроника, радиотехника и системы связи - плюс 1524 места, химические технологии - плюс 1155 мест. Максимальное расширение на факультетах информатики и вычислительной техники - плюс почти 6 тысяч мест.

"Страна сегодня нуждается в квалифицированных инженерах, особенно в высокоточных и перспективных отраслях промышленности, - согласился ректор МГТУ имени Баумана Анатолий Александров. - Поэтому серьезное университетское образование должно быть доступно большему количеству талантливых выпускников. В последние годы контрольные цифры приема у нас уверенно растут, прежде всего по IT-направлениям подготовки. Например, в 2021 году число бюджетных мест в этой области выросло на 12% в бакалавриате и на 16% в магистратуре. Но идет рост и по другим направлениям. Так, по машиностроительным специальностям число мест выросло соответственно на 6% и 11%".

Техническое образование, среди всего прочего, открывает возможности для легкого старта карьеры. Программисты и разработчики программного обеспечения могут сразу со студенческой скамьи выйти на зарплату в 119 тысяч рублей в месяц, отмечает HeadHunter.

Впрочем, добиться успеха в жизни можно без высшего образования. Еще ниже, чем у инженеров, конкуренция у рабочих - полтора человека на место. При этом зарплаты, по данным HeadHunter, вполне сопоставимы. За последний месяц было открыто более тысячи вакансий с заработком для монтажников, слесарей, механиков свыше 145 тысяч рублей в месяц.

"Синие воротнички" сегодня стали одной из самых востребованных категорий работников, особенно на фоне оттока мигрантов во время пандемии, - подтверждает наблюдения коллег директор по маркетингу кадрового агентства Kelly Жанна Волкова. - Подразделение по массовому подбору сегодня перегружено заказами, и мы вынуждены отказываться от некоторых заявок работодателей".

Кстати

Где искать таланты

Таланты будущих инженеров надо открывать еще в раннем детстве, и основа этого - технические кружки, профильные олимпиады, проектные школы и кванториумы, уверен Петр Кучеренко. Причем при поступлении абитуриенты-участники таких "активностей" могут получить дополнительные баллы за свои индивидуальные достижения.

"В этот год тяжелым испытанием для инженерного образования стало дистанционное обучение из-за пандемии, - отметил замминистра. - Сейчас мы можем сказать, что во многом благодаря подвижничеству преподавателей, система справилась с этим вызовом. Максимально были задействованы дополнительные сервисы, видеосвязь, онлайн-курсы. А по ряду инженерных направлений подготовки лабораторные и практические занятия удалось перевести в "виртуальную реальность" с помощью симуляторов. Таких, как, к примеру, авиационный (пилотажный) тренажер - симулятор полета, предназначенный для наземной подготовки пилотов".

Самые перспективные в ближайшем будущем специальности связаны с приставкий био-, считают эксперты рынка труда. По их мнению, для биофармакологов, биоинженеров, как и для проектировщиков виртуальной реальности или "умной среды", специалистов по кибербезопасности, нейропсихологов в ближайшие десятилетия хорошая работа точно найдется.