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29.03.2021 18:45
Рубрика: Экономика

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Рынку труда снова понадобились инженеры
Текст: Мария Агранович, Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 66(8417)
Российские вузы изменяют структуру специальностей, по которым будут готовить студентов, под потребности рынка труда. Больше всего вакансий с хорошими зарплатами сейчас в инженерной отрасли, и для обучения таким специальностям в наступающем учебном году число бюджетных мест возрастет на 10-20%, сообщил замглавы минобрнауки Петр Кучеренко.
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Тем не менее высшее образование пока еще только догоняет рынок труда. Учиться даже по программе бакалавриата студенты будут минимум четыре года, а кадры остро нужны уже сейчас. "На первом месте по количеству вакансий менеджеры по продажам, на втором - инженеры, на третьем - водители", - сообщили аналитики сервиса по трудоустройству HeadHunter по результатам совместного исследования с учеными из РТУ МИРЭА.

Исследование показало, что в 2019 году было открыто 270 тысяч вакансий для инженеров, в 2020 году - 301 тысяча, а за первые месяцы 2021 - уже 96 тысяч. Больше всего предложений о работе поступает из отраслей строительства, недвижимости, эксплуатации, проектирования, ИТ, электроники, приборостроения, промышленного оборудования, станков и комплектующих, услуг для бизнеса, тяжелого машиностроения, металлургии, энергетики, нефти и газа.

Уровень предложений по зарплатам такой: начинающие специалисты могут получать в месяц до 50 тысяч рублей, квалифицированные - от 90 до 135 тысяч рублей, обладатели высокой квалификации - от 175 тысяч рублей. Профессионалам с глубокими знаниями по редким инженерным профилям работодатели готовы платить более 220 тысяч рублей в месяц.

"В среднем на одну открытую вакансию инженера в 2019-2020 годах приходилось менее двух соискателей, что свидетельствует об остром дефиците в данной профессиональной области", - добавили в HeadHunter.

В среднем на одну открытую вакансию инженера в 2019-2020 годах приходилось менее двух соискателей, что свидетельствует об остром дефиците

На будущий учебный год в вузах контрольные цифры набора на бюджетные места по инженерным специальностям вырастут на 10-20%, а всего студентами станут на 35 тысяч абитуриентов больше, чем год назад - 576,5 тысячи человек, рассказал Кучеренко. Основной прирост в контрольных цифрах у технарей. По специальности техника и технологии строительства - плюс 1512 мест, электроника, радиотехника и системы связи - плюс 1524 места, химические технологии - плюс 1155 мест. Максимальное расширение на факультетах информатики и вычислительной техники - плюс почти 6 тысяч мест.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Кому легче всего найти работу

"Страна сегодня нуждается в квалифицированных инженерах, особенно в высокоточных и перспективных отраслях промышленности, - согласился ректор МГТУ имени Баумана Анатолий Александров. - Поэтому серьезное университетское образование должно быть доступно большему количеству талантливых выпускников. В последние годы контрольные цифры приема у нас уверенно растут, прежде всего по IT-направлениям подготовки. Например, в 2021 году число бюджетных мест в этой области выросло на 12% в бакалавриате и на 16% в магистратуре. Но идет рост и по другим направлениям. Так, по машиностроительным специальностям число мест выросло соответственно на 6% и 11%".

Техническое образование, среди всего прочего, открывает возможности для легкого старта карьеры. Программисты и разработчики программного обеспечения могут сразу со студенческой скамьи выйти на зарплату в 119 тысяч рублей в месяц, отмечает HeadHunter.

Фото: iStock
Эксперты рассказали, в каких профессиях сложнее всего найти работу

Впрочем, добиться успеха в жизни можно без высшего образования. Еще ниже, чем у инженеров, конкуренция у рабочих - полтора человека на место. При этом зарплаты, по данным HeadHunter, вполне сопоставимы. За последний месяц было открыто более тысячи вакансий с заработком для монтажников, слесарей, механиков свыше 145 тысяч рублей в месяц.

"Синие воротнички" сегодня стали одной из самых востребованных категорий работников, особенно на фоне оттока мигрантов во время пандемии, - подтверждает наблюдения коллег директор по маркетингу кадрового агентства Kelly Жанна Волкова. - Подразделение по массовому подбору сегодня перегружено заказами, и мы вынуждены отказываться от некоторых заявок работодателей".

Кстати

Где искать таланты

Таланты будущих инженеров надо открывать еще в раннем детстве, и основа этого - технические кружки, профильные олимпиады, проектные школы и кванториумы, уверен Петр Кучеренко. Причем при поступлении абитуриенты-участники таких "активностей" могут получить дополнительные баллы за свои индивидуальные достижения.

Мобильные "Кванториумы" помогают ребятам из сел создавать свои проекты

"В этот год тяжелым испытанием для инженерного образования стало дистанционное обучение из-за пандемии, - отметил замминистра. - Сейчас мы можем сказать, что во многом благодаря подвижничеству преподавателей, система справилась с этим вызовом. Максимально были задействованы дополнительные сервисы, видеосвязь, онлайн-курсы. А по ряду инженерных направлений подготовки лабораторные и практические занятия удалось перевести в "виртуальную реальность" с помощью симуляторов. Таких, как, к примеру, авиационный (пилотажный) тренажер - симулятор полета, предназначенный для наземной подготовки пилотов".

Самые перспективные в ближайшем будущем специальности связаны с приставкий био-, считают эксперты рынка труда. По их мнению, для биофармакологов, биоинженеров, как и для проектировщиков виртуальной реальности или "умной среды", специалистов по кибербезопасности, нейропсихологов в ближайшие десятилетия хорошая работа точно найдется.

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