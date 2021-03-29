Северный флот учредил медаль "Заслуженная жена подводника"

Этой медалью командующего подводными силами награждаются супруги военнослужащих подплава, чей семейный союз длится не менее 10 лет, сообщили в пресс-службе Северного флота. Ее эскиз был разработан с учетом мнения женсовета подводных сил.
Первое награждение состоялось 19 марта, в День моряка-подводника. Торжество прошло в главной базе подводных сил Северного флота - городе Гаджиево. Медаль "Заслуженная жена подводника" получили жены экипажей ракетных подводных крейсеров стратегического назначения "Юрий Долгорукий" и "Князь Владимир", АПЛ "Новомосковск" и ряда других.
"Быть женой моремана - не сахар, а уж подводника - вообще на уровне бытового героизма, - пишут пользователи соц-сетей в Заполярье. - От ожидания, всплывет лодка или не всплывет, реально можно тронуться. Так что - правильная медаль!"