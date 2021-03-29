Северный флот учредил медаль "Заслуженная жена подводника"

Чтобы отметить заслуги жен военных моряков, в преддверии 115-й годовщины подводного флота России командование подводных сил Северного флота учредило медаль "Заслуженная жена подводника", которая имеет статус негосударственной памятной награды.

Этой медалью командующего подводными силами награждаются супруги военнослужащих подплава, чей семейный союз длится не менее 10 лет, сообщили в пресс-службе Северного флота. Ее эскиз был разработан с учетом мнения женсовета подводных сил.

Первое награждение состоялось 19 марта, в День моряка-подводника. Торжество прошло в главной базе подводных сил Северного флота - городе Гаджиево. Медаль "Заслуженная жена подводника" получили жены экипажей ракетных подводных крейсеров стратегического назначения "Юрий Долгорукий" и "Князь Владимир", АПЛ "Новомосковск" и ряда других.

"Быть женой моремана - не сахар, а уж подводника - вообще на уровне бытового героизма, - пишут пользователи соц-сетей в Заполярье. - От ожидания, всплывет лодка или не всплывет, реально можно тронуться. Так что - правильная медаль!"