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29.03.2021 22:47
Рубрика: Власть

Умеющим ждать

Северный флот учредил медаль "Заслуженная жена подводника"
Текст: Алексей Михайлов (Мурманск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 66(8417)
Чтобы отметить заслуги жен военных моряков, в преддверии 115-й годовщины подводного флота России командование подводных сил Северного флота учредило медаль "Заслуженная жена подводника", которая имеет статус негосударственной памятной награды.

Этой медалью командующего подводными силами награждаются супруги военнослужащих подплава, чей семейный союз длится не менее 10 лет, сообщили в пресс-службе Северного флота. Ее эскиз был разработан с учетом мнения женсовета подводных сил.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Первое награждение состоялось 19 марта, в День моряка-подводника. Торжество прошло в главной базе подводных сил Северного флота - городе Гаджиево. Медаль "Заслуженная жена подводника" получили жены экипажей ракетных подводных крейсеров стратегического назначения "Юрий Долгорукий" и "Князь Владимир", АПЛ "Новомосковск" и ряда других.

"Быть женой моремана - не сахар, а уж подводника - вообще на уровне бытового героизма, - пишут пользователи соц-сетей в Заполярье. - От ожидания, всплывет лодка или не всплывет, реально можно тронуться. Так что - правильная медаль!"

Власть Безопасность Армия

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