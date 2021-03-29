Во вьетнамской пещере найдены следы неизвестных древних людей

Сотрудники Вьетнамского института археологии при обследовании пещеры Дой на севере страны обнаружили различные следы доисторических людей, которые жили здесь около 10 тысяч лет назад.

Как сообщает Vietnam Plus, открытие было сделано в районе Нхо Куан в северной провинции Ниньбинь. Археологи обследовали пещеру Дой, одну из многочисленных местных пещер вулканического происхождения.

Она расположена на берегу реки На, недалеко от горы Бай Нго. Неподалеку расположена деревня Дам Бай, однако ее жители в пещеру не заглядывают, хотя рядом с ней расположено рисовое поле. Дело в том, что вход в пещеру расположен на высоте примерно 30 метров, и без специального снаряжения в нее не попадешь.

Археологи обследовали ее потому, что это был плановый объект - его изучение включено в план масштабного археологического проекта по исследованию региона, простирающегося от слияния реки Бой до древней цитадели Хоа Лу.

Внутри пещеры, площадь которой составляет около 200 квадратных метров, ученые обнаружили множество различных следов присутствия доисторического человека. В частности, были найдены следы огня и искусственно созданные отверстия.

Большое впечатление на археологов произвел двухметровый осадочный слой. Он состоит из раковин улиток и устриц, а также сожженных костей различных животных. Это также свидетельствует о том, что древние люди использовали огонь в пещере.

Вероятно, это были охотники-собиратели, которые вряд ли использовали пещеру для продолжительного и постоянного проживания. Вероятнее всего, это было временное убежище, которым пользовались по случаю. По оценкам археологов, впервые древние люди появились здесь около 10 тысяч лет назад.

Полученные результаты важны для дальнейших исследований, считает заместитель директора провинциального департамента культуры и спорта Нгуен Као Тан. Открытие проливает новый свет на историю заселения данного региона.

Чуть ранее археологи обнаружили в пещере Бут, расположенной в соседней коммуне Ла Ван, следы древних людей, возраст которых составляет около шести тысяч лет. Новое открытие указывает на то, что люди в этой местности появились как минимум на четыре тысячи лет раньше.

Предыдущие исследования показали, что заселение территории современного Вьетнама могло начаться около 30 тысяч лет назад. Следы такого возраста были обнаружены при обследовании обширной территории ландшафтного комплекса Транг Ан и горы Ки Лан в коммуне Зиа Фьонг.