Во вьетнамской пещере найдены следы неизвестных древних людей

Новости

ФСБ сообщила подробности приговора украинскому футболисту Василенко 16:19
Эксперты прогнозируют снижение спроса на вторичное жилье в Москве 16:19
Станислав Черчесов: Спокойно отношусь к отсутствию ВАР в отборе ЧМ-2022 16:17
Солист "Старого приятеля" Александр Зарецкий впал в кому после COVID-19 16:13
Курганских чиновников наказали за волокиту по оплате госконтрактов 15:56
Путин обсудил на Совбезе РФ проблему правонарушений в сфере природопользования 15:55
Посол РФ в США намерен вернуться в Вашингтон в ближайшее время 15:47
Российские саперы обезвредили в Лаосе более тысячи боеприпасов 15:30
Путин проведет заседание Совета по межнациональным отношениям 15:21
В футбольный клуб "Тамбов" пришли следователи 15:10
Посольство: Россияне не пострадали во время нападения боевиков в Мозамбике 15:05
Путин подписал указ о призыве в армию 14:49
Путин сменил управляющего от России в ЕБРР 14:49
Открыта регистрация на ПМЮФ 9 ¾: вакцинация правом 14:37
Система долговременного ухода за пожилыми людьми заработает в 2022 году 14:15
В Новой Москве в результате драки погиб таксист 14:14
ВОЗ назвала возможных "посредников" при передаче коронавируса людям 13:56
Трудоустроиться в 2020 году смог каждый второй предпенсионер 13:48
Песков назвал главное научное достижение года 13:43
Наталья Бударина избрана секретарем ЦИК России 13:35
Николай Булаев сохранил пост зампреда ЦИК России 13:32
Поток пассажиров в аэропортах Москвы в начале года снизился на 45,3% 13:28
Путин еще не принял решения об участии в климатической встрече 13:26
Автор "Рика и Морти" анонсировал сериал про Человека-коалу 13:24
В США впервые за 17 лет вылупятся миллиарды больших цикад 13:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
29.03.2021 15:51
Рубрика: Культура

Во вьетнамской пещере найдены следы неизвестных древних людей

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сотрудники Вьетнамского института археологии при обследовании пещеры Дой на севере страны обнаружили различные следы доисторических людей, которые жили здесь около 10 тысяч лет назад.

Фото: National Institute and Museum of Archaeology
Обнаружено 7000-летнее письмо на неизвестном науке языке

Как сообщает Vietnam Plus, открытие было сделано в районе Нхо Куан в северной провинции Ниньбинь. Археологи обследовали пещеру Дой, одну из многочисленных местных пещер вулканического происхождения.

Она расположена на берегу реки На, недалеко от горы Бай Нго. Неподалеку расположена деревня Дам Бай, однако ее жители в пещеру не заглядывают, хотя рядом с ней расположено рисовое поле. Дело в том, что вход в пещеру расположен на высоте примерно 30 метров, и без специального снаряжения в нее не попадешь.

Археологи обследовали ее потому, что это был плановый объект - его изучение включено в план масштабного археологического проекта по исследованию региона, простирающегося от слияния реки Бой до древней цитадели Хоа Лу.

Внутри пещеры, площадь которой составляет около 200 квадратных метров, ученые обнаружили множество различных следов присутствия доисторического человека. В частности, были найдены следы огня и искусственно созданные отверстия.

Большое впечатление на археологов произвел двухметровый осадочный слой. Он состоит из раковин улиток и устриц, а также сожженных костей различных животных. Это также свидетельствует о том, что древние люди использовали огонь в пещере.

Фото: iStock
Крупнейшая фабрика "варварской Европы" обнаружена в Польше

Вероятно, это были охотники-собиратели, которые вряд ли использовали пещеру для продолжительного и постоянного проживания. Вероятнее всего, это было временное убежище, которым пользовались по случаю. По оценкам археологов, впервые древние люди появились здесь около 10 тысяч лет назад.

Полученные результаты важны для дальнейших исследований, считает заместитель директора провинциального департамента культуры и спорта Нгуен Као Тан. Открытие проливает новый свет на историю заселения данного региона.

Чуть ранее археологи обнаружили в пещере Бут, расположенной в соседней коммуне Ла Ван, следы древних людей, возраст которых составляет около шести тысяч лет. Новое открытие указывает на то, что люди в этой местности появились как минимум на четыре тысячи лет раньше.

Предыдущие исследования показали, что заселение территории современного Вьетнама могло начаться около 30 тысяч лет назад. Следы такого возраста были обнаружены при обследовании обширной территории ландшафтного комплекса Транг Ан и горы Ки Лан в коммуне Зиа Фьонг.

Культура Арт Музеи и памятники В мире Юго-Восточная Азия Вьетнам Общество Наука

Главное сегодня

Посол РФ в США намерен вернуться в Вашингтон в ближайшее время
Кабмин упростит порядок получения льготных кредитов для самозанятых
Минфин и ФНС разъяснили меры по контролю за кассами на рынках
В Крыму вынесли приговор украинской шпионке
ВОЗ назвала возможных "посредников" при передаче коронавируса людям
Елизавета Боярская - о новом доме, семье и новых ролях
Почему выставке мертвых тел Body Worlds нужно сказать "нет"