Солист "Старого приятеля" Александр Зарецкий впал в кому после COVID-19

Солист и гитарист популярной рок-группы, среди хитов которой "Московская любовь", "Новый день календаря" и "Не плачь", находится в одной из московских больниц. Александр Зарецкий перенес постковидный инфаркт, а теперь впал в кому. Об этом сообщил в социальной сети Facebook продюсер и дизайнер Данил Масловский.

Александр Зарецкий заболел коронавирусом в конце февраля - начале марта. Из-за чего был вынужден отменить концерт "Старого приятеля", назначенный на 25 марта в "Главклубе". Причем среди его гостей значились Валерий Сюткин, Алексей Кортнев, Сергей Мазаев и другие звезды….

Еще 11 марта музыкант сделал в соцсетях такой пост:

- Дорогие мои друзья, к величайшему сожалению, пуля короны поразила и меня в самые легкие, отчего они в момент сделались тяжелыми, - написал тогда Зарецкий. - В связи с этим наш МАРТОВСКИЙ концерт мы перенесли на 10 ИЮНЯ. Будьте внимательны!!!!! Хочу сердечно поблагодарить наших медиков и оперативно разработанную ими эффективную систему лечения. Сейчас я уже дома и полон оптимизма! Всех крепко обнимаю, берегите себя и не болейте!

23 марта Александр Зарецкий отметил 53-летие, а после инфаркта 26 мая неожиданно впал в кому….

Напомним, что в 2020 году у "Старого приятеля" вышел альбом "Время" с 13 новыми песнями.