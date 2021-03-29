Сотовым операторам запретят тайно продавать данные клиентов

Минцифры разработало поправки в закон о персональных данных. В частности, ведомство планирует обязать операторов связи запрашивать согласие абонентов на продажу персональных данных.

"Например, граждане часто жалуются на рекламные звонки. Теперь без согласия клиентов операторы связи не смогут продавать номера телефонов с указанием пола, возраста и расходов на связь своих абонентов", - пояснили в минцифры, отметив, что это совместная позиция профильных ведомств.

Чиновники планируют, что IT-компании смогут передавать обезличенные данные россиян только государственным органам. Те, в свою очередь, смогут на основе этой информации принимать решения, например, о развитии транспортной инфраструктуры. Такая схема работает и сейчас, но отчетов бизнеса недостаточно для принятия решений, говорят в минцифры.

При этом каждый случай будет рассматриваться в правительстве отдельно. "Решение будет приниматься в том числе с учетом объема будущей нагрузки на бизнес по обезличиванию данных и подготовки соответствующих дата-сетов", - подчеркнули в минцифры.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) фиксирует резкий рост нарушений рекламного законодательства, связанных со спам-рекламой. Всего в 2020 году ФАС рассмотрела свыше 16 тысяч заявлений о нарушении рекламного законодательства, на долю спам-звонков и смс-сообщений пришелся 21% из них. При этом еще в 2019 году доля таких нарушений составляла 12,86%.