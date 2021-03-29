США объявили о формировании единого фронта против Китая

Несмотря на смену администрации США, Вашингтон не отказался от подчеркнуто конфронтационного курса в отношении Китая и идет по пути наращивания политико-экономического и информационно-технологического давления на Пекин. О том, что нынешний президент США Джо Байден, хоть и с небольшой нюансировкой, унаследовал жесткую политику на китайском направлении у своего предшественника Дональда Трампа и намерен еще более усилить давление на Пекин, стало окончательно понятно по результатам первой поездки в Европу руководителя госдепартамента Энтони Блинкена.

В Брюсселе на встрече руководителей внешнеполитических ведомств стран НАТО госсекретарь настойчиво доводил до союзников - Белый дом ждет от них сплочения трансатлантических рядов для совместного противостояния растущей экономической и военной мощи Поднебесной. "Необходимо подходить к Китаю с позиции силы вне зависимости от того, являются ли наши отношения с ним враждебными, конкурентными или речь идет о сотрудничестве", - заявил глава госдепа в минувшее воскресенье телеканалу CNN. И добавил: "Когда мы подходим к вызовам со стороны Китая вместе, мы будем гораздо более эффективны в ответе на них".

При этом, как показывает опыт, "подходить вместе" для Вашингтона на деле означает "бить по рукам" европейских партнеров, заинтересованных во взаимовыгодном торгово-инвестиционном сотрудничестве с Пекином. Так под давлением американцев большинство стран ЕС и Британия ранее отказались от использования произведенного в Китае оборудования 5G в критически важных интернет-сетях. По мнению экспертов, теперь в приоритетах у США "обнуление" китайских инвестиций в производственную и логистическую инфраструктуру ЕС. Правда, добьются ли своих конечных целей "старшие товарищи" по другую сторону океана - вопрос открытый.

В приоритетах у США "обнуление" китайских инвестиций в производственную и логистическую инфраструктуру ЕС

Одно дело заставить, например, находящуюся на внешнем управлении Украину отобрать у китайских инвесторов завод "Мотор Сич", другое - выкрутить руки европейцам.

Даже небогатая Греция и та успешно сопротивляется грубым попыткам Вашингтона выдавить из страны китайскую компанию - оператора грузоперевозок COSCO из порта Пирей.

На минувшей неделе правозащитное портфолио стало поводом для введения антикитайских санкций со стороны США, Британии, Канады и Евросоюза, что спровоцировало чрезвычайно жесткую реакцию Пекина - немедленно введенные "зеркальные" меры накрыли не только американских, канадских, британских чиновников, но и впервые затронули ряд депутатов Европарламента, ученых, политологов и юридических лиц единой Европы. Также на внешнее давление Китай ответил заключением 27 марта крупного соглашения на поставки нефти из Ирана - другого системного противника США.

Компетентно

Алексей Маслов, исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока РАН

Тот комплекс мер против Китая, который применяла администрация Трампа, не принес США позитивного решения вопроса. КНР продолжает развиваться, и очевидно, что вокруг Пекина образовалась не только антикитайская, но и прокитайская коалиция. Это видно на примере последних встреч главы МИД России Сергея Лаврова и его китайского коллеги Ван И, а также недавнего турне последнего по странам Ближнего Востока. Госсекретарь Энтони Блинкен предлагает несколько другую концепцию. В ней упор будет сделан не столько на экономическое давление, сколько на создание из Китая "токсичного государства", которое нужно ограничить по всем позициям - политически, экономически и военно-стратегически.

По сути дела, это не просто борьба с Китаем, это борьба за установление глобального доминирования США. Но концепция на самом деле применяется старая, и в этом плане мне кажется, что американская администрация живет в устаревших моделях, где есть одно крупное государство, которое может всем диктовать свою волю через имеющиеся финансово-экономические и иные рычаги. Но Китай шаг за шагом отбирает и уничтожает эти рычаги. Например, Пекин активно работает над своей суверенной кибервалютой, создает свои стандарты высоких технологий и уже создал логистическую инфраструктуру по всему миру. Во многом это раньше было монополией США. Вернуть себе лидерство, просто отбирая у Китая и других стран то, что они имеют, Вашингтону практически невозможно.

Таким образом, Блинкен выходит на старую парадигму стимулирования холодной войны, когда образуются два лагеря и затем начинают развиваться почти независимо друг от друга. Но в современных условиях это осуществить очень сложно, потому что, во-первых, сами по себе мировые экономические связи стали гораздо более развиты, чем в период холодной войны. А во-вторых, целый ряд государств не хотят втягиваться в это противостояние и готовы сотрудничать и с Китаем, и с США, и с Россией для того, чтобы получить для себя экономическую выгоду.

Тем не менее США намерены продавливать свою линию очень жестко и вне зависимости от национальных интересов их партнеров и союзников. Они собирают различные альянсы, например, "четверку" QUAD (США, Индия, Япония, Австралия), активизируют ТТП - Транстихоокеанское партнерство и будут максимально оттеснять Китай. Но все это практически не замедлит развитие КНР. С учетом проникновения новых технологий усилия США максимум несколько изменят траекторию глобальной торговли и создания в ней новых логистических цепочек.