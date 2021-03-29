Стратегические ракетоносцы пролетели над Баренцевым и Норвежским морями

Два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС России выполнили плановый рейд над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Предыдущий раз в этих местах такие самолеты появлялись в январе нынешнего года.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в военном ведомстве, на маршруте дальние ракетоносцы находились более 8 часов. В ходе воздушного патрулирования их сопровождали истребители МиГ-31 морской авиации. Такая предосторожность бывает не лишней. Случается, что на отдельных этапах полета к российским "туполевым" пытаются приблизиться чужие боевые самолеты. Впрочем, до серьезных инцидентов дело, как правило, не доходит.

В Минобороны РФ подчеркнули, что все полеты авиации ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Вот и сейчас Ту-160 шли по маршруту, не пересекая трасс, по которым ходят гражданские лайнеры.

В ведомстве добавили, что экипажи Дальней авиации РФ регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей и Тихого океана.

Нередко подобные рейды сопровождаются дозаправкой топливом в воздухе. В таких случаях по сигналу авиационного танкера Ил-78 летчики на скорости около 600 километров в час подводят свои машины к самолету-заправщику. Они производят стыковку конуса 20-метрового топливного шланга с приемным устройством ракетоносца и удерживают "связку" все время, пока горючее переливается в баки Ту-160.

Этот стратегический ракетоносец с изменяемой стреловидностью крыла является самым крупным в истории авиации сверхзвуковым самолетом. Его предполагается использовать для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей противника. Ту-160 способен нести на борту 12 крылатых ракет, размещенных внутри фюзеляжа. За красоту и плавные линии летчики прозвали эту крылатую машину "Белым лебедем". По оценке министра обороны России Сергея Шойгу, "лучшего самолета в сверхзвуковом классе никто еще не придумал".

Сейчас на авиазаводе в Казани налаживают серийное производство усовершенствованного ракетоносца Ту-160М и работают над перспективным комплексом Дальней авиации. Известно, что это будет практически новый стратегический ракетоносец.

Из открытых источников известно, что он получит современные вычислительные и бортовые системы, а также средства контроля и новую бесплатформенную инерциальную навигацию. А еще усовершенствованные комплекс радиоэлектронной борьбы и топливомерно-расходомерные системы, а также продвинутое управление вооружением.