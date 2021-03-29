Третьяковка покажет картины Репина в Париже и Хельсинки

Третьяковская галерея готовит две большие зарубежные выставки Ильи Репина. Уже в этом году картины выдающегося художника увидят в городском музее изящных искусств в Малом дворце в Париже и в Художественном музее Атенеум в Хельсинки. Об планах рассказала директор Третьяковки Зельфира Трегулова.

- На 2021 год запланированы два больших зарубежных показа творчества Репина. Один - в музее Атенеум в Хельсинки, который был партнером и Третьяковской галереи, и Русского музея в ретроспективах Репина. После завершения показа в Хельсинки осенью 2021 года планируется показ выставки к открытию одного из самых престижных выставочных пространств Европы - в музее Пти-Пале - прямо напротив моста Александра III, - приводит слова Трегуловой ТАСС.

По словам директора галереи, в состав обеих выставок войдут главные шедевры Репина. Среди них "Крестный ход в Курской губернии", "Не ждали" и масштабное полотно "Прием Александром III волостных старшин во дворе Петровского дворца в Москве".