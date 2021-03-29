Турция вновь ввела комендантский час из-за роста числа заболевших COVID-19

Власти Турции приняли решение снова ужесточить ограничительные меры в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом. На выходных в стране вновь будет действовать комендантский час. Об этом сообщает агентство Anadolu.

"Рост смертей от коронавируса заставил нас пересмотреть существующие меры безопасности. 58 провинций, в которых проживают 80 процентов населения нашей страны, вновь стали "красными" зонами повышенного риска. В них вновь вводится комендантский час на субботу и воскресенье. Существующий комендантский час с 21.00 до 5.00 в будние дни сохраняется по всей стране", - заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Будут ограничения действовать и в течение месяца Рамадан, который продлится с 12 апреля по 12 мая. Во время комендантского часа кафе и рестораны станут работать только навынос.

Напомним, в Турции принята цветовая система деления регионов по эпидемиологической ситуации. Провинции могут окрашиваться на карте в синий, желтый, оранжевый и красный цвета в зависимости от обстановки, что соответствует низкому, среднему, высокому и очень высокому риску распространения коронавируса.