Туристы поедут по "единому" билету с начала мая

Перевозки по "единому билету" в летний сезон стартуют уже с 30 апреля. Первым откроются маршруты в Абхазию. Правительство приняло постановление о выделении субсидий.

Продажи "единого" билета начались с 26 марта. Абхазия - одно из самых популярных направлений для бюджетного семейного отдыха, рассказал "Российской газете" представитель Единой транспортной дирекции, отвечающей за комплексные перевозки.

По "единому" билету можно проехать сразу на нескольких видах транспорта. Рейсы самолетов, поездов, автобусов состыкованы между собой по времени. В пути пассажир получает информационное сопровождение, экономит время, иногда и деньги.

Россияне смогут поехать по "единому" билету в пять городов Абхазии - Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум с пересадкой на автобусы на железнодорожном вокзале Адлера и в аэропорту Сочи. Проезд, например, из Сочи в Гагры стоит 458 рублей.

К лету также планируется запустить перевозку по системе "единого" билета в Крым, на Алтай, прорабатываются и другие маршруты. Зимой туристов возили по "единому" билету на курорты Приэльбрусья.