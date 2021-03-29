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29.03.2021 21:17
Рубрика: Экономика

Весенний вечер в Гаграх

Туристы поедут по "единому" билету с начала мая
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 66(8417)
Перевозки по "единому билету" в летний сезон стартуют уже с 30 апреля. Первым откроются маршруты в Абхазию. Правительство приняло постановление о выделении субсидий.

Продажи "единого" билета начались с 26 марта. Абхазия - одно из самых популярных направлений для бюджетного семейного отдыха, рассказал "Российской газете" представитель Единой транспортной дирекции, отвечающей за комплексные перевозки.

Фото: Антон Юшко / РГО
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По "единому" билету можно проехать сразу на нескольких видах транспорта. Рейсы самолетов, поездов, автобусов состыкованы между собой по времени. В пути пассажир получает информационное сопровождение, экономит время, иногда и деньги.

Россияне смогут поехать по "единому" билету в пять городов Абхазии - Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум с пересадкой на автобусы на железнодорожном вокзале Адлера и в аэропорту Сочи. Проезд, например, из Сочи в Гагры стоит 458 рублей.

К лету также планируется запустить перевозку по системе "единого" билета в Крым, на Алтай, прорабатываются и другие маршруты. Зимой туристов возили по "единому" билету на курорты Приэльбрусья.

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