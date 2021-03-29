Убытки от российских фильмов превысили 1,4 миллиарда рублей

В марте российское кино вернулось в свое привычное русло: убытки от показов отечественных релизов 2021 года в кинотеатрах уже превысили 1.4 млрд руб

За период с 1 января по 28 марта 2021 года в отечественный прокат вышли 44 российских фильма, в том числе и копродукция с другими странами (в марте таким релизом был крупнобюджетный - 361.3 млн рублей - анимационный фильм производства России и США "Ганзель, Гретель и Агентство Магии"). Совместными усилиями они собрали с 1 января по 28 марта в наших кинотеатрах 5 млрд 860 млн руб, но при этом на их производство было затрачено 4 млрд 334 млн руб. После того, как кинотеатры забрали себе половину общих кассовых сборов релизов 2021 года (2 млрд 930 млн руб), убытки индустрии выросли в этом году до 1 млрд 404 млн руб. В феврале они составляли всего 156 млн руб за счет показов в январе-феврале отечественных релизов прошлого года.

Самыми кассовыми российскими релизами марта 2021 года стали:

1. "Пара из будущего" - 528.6 млн руб,

2. "Конёк-горбунок" - 328.6 млн руб (общая касса - 1 млрд 176.9 млн руб),

3. "Пальма" - 255.5 млн руб,

4. "Батя" - 253.9 млн руб (общая касса - 522.5 млн руб),

5. "Ганзель, Гретель и Агентство Магии" - 66.7 млн руб,

6. "Рашн Юг" - 62.4 млн руб,

7. "Белый снег" - 57.5 млн руб,

8. "Гуляй, Вася! Свидание на Бали" - 31.7 млн руб,

9. "Родные" - 29.4 млн руб (общая касса - 488.7 млн руб)

10. "Бывшая" - 21.8 млн руб.

Остальные 6 релизов марта собрали менее 6 млн руб каждый.

По соотношению "бюджет - сборы" прибыльными в марте стали фантастико-комедийная мелодрама "Пара из будущего" и ретро-мелодрама "Пальма". Драматическому триллеру "Черный снег" осталось заработать в апреле всего 150 тыс руб, чтобы стать седьмым прибыльным отечественным релизом в этом году. Но в то же время в марте провалились в наших кинотеатрах крупнобюджетные (100 млн руб и более) картины "Белый снег", "Гуляй, Вася! Свидание на Бали", "Рашн Юг", "Ганзель, Гретель и Агентство Магии", не говоря уже о среднебюджетных лентах "Бывшая" и "Пальмира".