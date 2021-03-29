Утвержден порядок защиты прав адвокатов

Совет Федеральной палаты адвокатов утвердил Порядок осуществления защиты профессиональных прав адвокатов.

Проще говоря, речь, по сути, о пошаговой инструкции, что делать, если кто-то мешает адвокату качественно выполнять свою миссию. Например, препятствует встречам с подзащитным. Или не предоставляет нужной информации.

Одновременно Институт права и публичной политики совместно с Федеральной палатой адвокатов РФ начали большое исследование, чтобы выяснить, по каким делам, на каких стадиях чаще всего нарушаются права адвокатов и достаточно ли тех мер, которые принимает адвокатура для борьбы с этим.

Например, правоохранители часто вызывают адвокатов на допросы в качестве свидетелей по делам их доверителей. Но адвокат не может быть свидетелем, он защитник. И все, о чем они говорят наедине с подзащитным, не предназначено для ушей следователя.

Потому адвокатам рекомендуют обжаловать такие вызовы в суд. Положительная практика по таким делам нарабатывается.

Недавно Басманный районный суд города Москвы удовлетворил жалобу столичного адвоката Дмитрия Матыгина, поданную за вызов его на допрос в качестве свидетеля по делу доверителя. Суд поддержал защитника. Ведь согласно закону об адвокатуре проведение в отношении адвокатов следственных действий, включая допрос в качестве свидетеля, допускается только на основании судебного решения.

"Назначение адвокатской деятельности состоит в обеспечении конституционной гарантии - права каждого на получение квалифицированной юридической помощи. Следовательно, предусмотренные законодательством профессиональные права адвоката и гарантии адвокатской деятельности - это не какие-то "сословные привилегии" самих адвокатов, а необходимые условия исполнения возложенной на них публично-правовой функции, - подчеркнул заместитель председателя Комиссии Федеральной палаты адвокатов РФ по защите прав адвокатов Вадим Клювгант. - Важнейшей из этих гарантий является адвокатская тайна, являющаяся залогом доверительных отношений адвоката и тех людей и организаций, которым он оказывает юридическую помощь. Не менее важны и другие профессиональные гарантии адвокатов".

Адвокатов часто пытаются допросить по делам их клиентов, а еще часто не отвечают на их запросы

По его словам, любое воспрепятствование адвокатской деятельности, незаконное вмешательство в нее недопустимо и прямо запрещено законом. Но на практике адвокатам мешают, особенно тем, кто активно работает и выявляет огрехи следствия. Поэтому адвокатура выстраивает и реализует собственную систему защиты прав адвокатов.

"Утвержденный Советом ФПА Порядок упорядочивает осуществление этой работы, которая давно и постоянно ведется адвокатскими палатами и их комиссиями по защите прав адвокатов, - говорит Вадим Клювгант. - Успешность этой работы зависит от многих факторов, но бесспорным является то, что грамотный подход самих адвокатов и органов адвокатского самоуправления к самозащите и защите профессиональных прав существенно повышает шансы на успех. А использование консолидированного опыта, накопленного в корпорации, в свою очередь, как раз и способствует тому, чтобы подход был грамотным".