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29.03.2021 22:44
Рубрика: Власть

Правда о правах

В 2020 году к Татьяне Москальковой поступило более 44 тысяч обращений
Текст: Елена Яковлева
Российская газета - Федеральный выпуск № 66(8417)
44 087 обращений поступило к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой в 2020 году. Это рекордный показатель за 5 лет ее работы омбудсменом. 1910 из полученных омбудсменом обращений - коллективные.

Количество обращений граждан, по сравнению с 2019 годом, выросло на 15 процентов. Количество коллективных обращений тоже увеличилось - на 13,5 процента.

Татьяна Москалькова: В пандемию усилилась дискриминация женщин

В ковидный год в аппарате Уполномоченного по правам человека была организована работа специальной "горячей линии". На нее поступило более 10 000 звонков, причем 2800 обращений касались как раз защиты прав человека в период пандемии. Поступающие на "горячую линию" жалобы, связанные с пандемией, рассматривались в аппарате омбудсмена в оперативном режиме - в течение суток. Уполномоченный и сотрудники его аппарата консультировали граждан (когда человеку просто нужно разъяснить, как действовать в той или иной ситуации). В том же случае, если обращения граждан требовали рассмотрения и немедленного вмешательства, омбудсмен ходатайствовал перед соответствующими органами, как правило, прокурорского надзора и ведомственного контроля, и вослед назначались проверки и принимались меры по восстановлению нарушенных прав. Всего за период пандемии удалось помочь более 5000 человек (если считать только обратившихся на "горячую линию"). "Удалось решить одну из главных задач, которая стояла перед мной, как федеральным омбудсменом, несколько лет, - написала Татьяна Москалькова в своем Instagram, - подвести деятельность региональных уполномоченных под единую законодательную основу". Знаковым событием, по ее мнению, стало принятие закона "Об уполномоченных по правам человека в субъектах РФ", он позволил закрепить единые стандарты деятельности региональных омбудсменов.

Власть Право Права человека Президент Уполномоченный по правам человека

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