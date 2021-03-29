В австралийском Брисбене ввели локдаун из-за роста случаев COVID-19

Режим изоляции на три дня ввели в крупном австралийском городе Брисбен и его пригородах. Причина - рост новых случаев заболевания коронавирусом, рассказала премьер-министр штата Квинсленд Анастейша Палащук.

"Карантин будет действовать с 17:00 понедельника, 29 марта. В ближайшие три дня жители Брисбена, Ипсуича, Моретон-Бэйя, Логана и Редлендса смогут выйти из дома только определенных случаях: за продуктами или лекарствами, на работу или учебу, если нет возможности перейти на удаленный режим", - приводит пояснения чиновника РИА Новости.

Сообщается, что кафе, пабы и рестораны будут работать только на вынос. Школы будут принимать только детей работников "жизненно важных сфер". В среду, 31 марта, власти решат относительно пересмотра ограничений. Добавим, что всего в Австралии выявлено уже почти 30 тысяч заболевших коронавирусом (29,2 тыс.), от последствий болезни скончались 909 человек.