В Болгарии украли очки со статуи Махатмы Ганди

В болгарской Варне вандалы украли очки со статуи идеолога движения за независимость Индии Махатмы Ганди, сообщает БНТ. Монумент политическому деятелю был установлен в прошлом году.

Скульптура выполнена в бронзе и в высоту достигает почти двух метров. Автором проекта является Рам Сутар, известный, среди прочего, благодаря созданию статуи Единства - самого высокого монумента в мире.

Парк, в котором располагается памятник Ганди, уже второй раз за последнее время становится объектом вандализма. Так, в конце прошлого года правонарушители не постеснялись украсть часть статуи Дианы - богини охоты из римской мифологии.