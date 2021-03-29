В Чехии обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2

Новую мутацию коронавируса обнаружили сотрудники лаборатории в городе Брно на юго-востоке Чехии. Медики заявили, что данная разновидность SARS-CoV-2 не является более опасной, чем британский или южноафриканский штаммы.

"Речь идет о мутации так называемого spike-протеина на поверхности вируса. Именно на противодействие ему нацелены все используемые ныне вакцины", - заявил местный эпидемиолог Омар Шеры. Две недели назад в Чехии были выявлены первые пациенты с южноафриканской мутацией COVID-19.

Всего же в стране с населением чуть более 10 миллионов человек коронавирусом заразились полтора миллиона жителей, скончались - почти 26 тысяч. Эпидобстановка в Чехии признана одной из наиболее сложных в Европе, напоминает РИА Новости.