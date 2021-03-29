В Эстонии созвали кризисный штаб по психическому здоровью населения

В Эстонии создали кризисный штаб, который будет заниматься вопросами улучшения психического здоровья населения. Об этом сообщает местный информационный портал ERR со ссылкой на заявление министра социальной защиты республики Сигне Рийсало.

Решение о создании штаба было принято с учетом того, что в условиях пандемии коронавируса 25 процентов населения страны испытывают стресс. Жители Эстонии больше всего боятся заразиться коронавирусом и остаться без врачебной помощи. Также людям тяжело дается ежедневная жизнь без полноценной возможности для проведения досуга и ухудшившиеся на этом фоне отношения с близкими. Причины стресса были выявлены в ходе исследования, проведенного на прошлой неделе фирмой Turu-Uuringud по заказу Госканцелярии Эстонии.

По результатам проведенного исследования Рийсало созвала кризисный штаб, который займется изучением ситуации и подготовкой быстрых и эффективных мер по улучшению душевного здоровья жителей страны.

"В долгосрочной перспективе у нас амбициозная цель - создать широкую сеть, начиная с профилактики и первого уровня медицинских услуг и заканчивая сложной психиатрической помощью. Эта сфера конечно же требует дополнительных средств", - сказала министр, отметив, что на эти целы выделено уже почти три миллиона евро.