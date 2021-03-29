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29.03.2021 12:21
Рубрика: Экономика

В Китае произведут 60 миллионов доз вакцины "Спутник V"

Текст: Ирина Невинная

Российский фонд прямых инвестиций и одна из ведущих биотехнологических компаний Китая, Shenzhen Yuanxing Gene-tech Co.,Ltd., объявили о соглашении по трансферу технологии производства российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" и производстве на мощностях китайской компании более 60 млн доз препарата.

Фото: REUTERS
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"Произведенный объем позволит обеспечить вакцинацию свыше 30 млн человек. Начало коммерческого производства запланировано на май текущего года", - говорится в официальном сообщении РФПИ.

На сегодняшний день вакцина "Спутник V" зарегистрирована уже в 57 странах с общим населением свыше 1,5 млрд человек.

Как сообщали ранее в фонде, мощности для производства 700 млн человеко-доз по соглашению с РФПИ зарезервированы в 10 странах. В частности, крупнейшие по объему контракты заключены с индийскими фармкопаниями. На площадке Virchow Biotech организуют выпуск 200 млн доз для 100 млн человек; с Stelis Biorharma достигнута договоренность о производстве 200 млн доз для 100 млн человек; третий фармгигант Gland Pharma планирует выпускать 252 млн доз российской вакцины для 126 млн человек.

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