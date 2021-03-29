В Минприроды определили самый перспективный охотничий ресурс

Белохвостый олень, который только начинается появляться в наших лесах, может стать самым перспективным охотничьим ресурсом в России, считают в Минприроды. Для расселения и интродукции этих животных в нашу природу надо будет принять поправки в закон об охоте. Ведомство уже их разработало.

"Белохвостый олень - ценный охотничий вид, - уверяют в Минприроды. - В США ежегодно добывается около трех миллионов особей данного вида". В России белохвостый олень исторически никогда не жил. Нашу страну заселяли его родственники: лоси, дикие северные, пятнистые и благородные олени, косули (сибирская и европейская), благородные олени и лани. Одного только северного оленя по данным учета прошлого года, у нас обитает больше 1,1 миллиона голов. Почти на все виды оленей разрешена охота, установлены лимиты добычи. Однако теперь их всех может затмить олень белохвостый.

"Белохвостый олень естественным образом расселился в Ленинградской области и Карелии, проникнув сюда с территории Финляндии, - рассказали в Минприроды. - По нашу сторону границы закрепились около полусотни особей. Еще около тысячи белохвостых оленей живут в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания в нескольких областях Центральной России и Поволжья".

После внесения предложенных изменений в закон об охоте, арендаторы лесных участков смогут сами разводить белохвостых оленей. Для этого Минприроды рассчитывает использовать особей, уже живущих в России, - им не нужно проходить карантин. В какую сумму охотничьим угодьям обойдется заселение к себе белохвостого оленя, в Минприроды уточнять не стали.

"Учитывая площадь охотничьих угодий России и ее природно-климатические особенности, можно обеспечить успешную репродукцию белохвостого оленя в субъектах Северо-Западного, Центрального, Южного, Приволжского, Северо-Кавказского и Уральского федеральные округа, а также на территории отдельных субъектов Дальневосточного и Сибирского федеральных округов, - обрисовали перспективы в Минприроде. - Особи этого вида не скрещиваются и не дают плодовитого потомства ни с одним видом семейства оленьих, обитающих на территории России, благодаря чему исключена опасность генетического "загрязнения" аборигенных видов".

Для того, чтобы новый для России вид оленей освоился в наших лесах, ему надо создать благоприятные условия, отмечают охотоведы. В первую очередь вывести из-под пресса хищников и защитить от браконьеров. Тогда, расплодившись, эти олени смогут перетянуть на себя внимание охотников, сохранив тем самым своих "родственников", испокон веков обитающих в российских лесах.