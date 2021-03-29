В Минпросвещения рассказали о новых правилах приема в первый класс

С 1 апреля запись в 1-й класс впервые пройдет по всей стране по новым правилам. Как рассказали "РГ" в министерстве просвещения, раньше зачисление в первые классы сопровождалось большими стрессами для родителей. Накануне объявленной даты люди занимали очереди и даже ночевали у порога школы, чтобы успеть записаться в числе первых и гарантированно получить место в выбранной образовательной организации.

Чтобы облегчить этот процесс, сделать его максимально комфортным, справедливым и прозрачным, Минпросвещения разработало новый порядок, который впервые будет воплощен в жизнь в этом году, сообщает пресс-служба ведомства.

- Поступление ребенка в первый класс - важное событие. В этом году в порядок приема внесены изменения, по которым, например, дети имеют право преимущественного приема в те школы, в которых обучаются их братья или сестры. Это сильно упростит жизнь многих семей, - прокомментировал министр просвещения России Сергей Кравцов.

Что изменилось в этом году?

Теперь прием детей в первый класс будет проходить в два этапа.

Первый этап - с 1 апреля до 30 июня. Он предназначен для детей, имеющих первоочередное или преимущественное право зачисления в школы, а также для детей, которые живут на закрепленной территории, то есть в том же районе, где находится школа. Внеочередное право (для детей прокуроров, судей и следователей) действует только для школ с интернатами.

Второй этап - с 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. Он предназначен для детей, не проживающих на закрепленной территории. То есть в течение этого этапа можно подать заявление в школы другого района. Отправлять заявление в школу другого района раньше начала второго этапа бессмысленно, поскольку его не примут.

- Очередность подачи заявления на первом этапе не имеет значения, поэтому никакого ажиотажа родители могут не опасаться. Мест для детей, имеющих внеочередное, первоочередное или преимущественное право зачисления в школы, а также для детей, которые живут на закрепленной территории, должно хватить во всех школах. На втором этапе детей зачисляют на свободные места, - рассказали "РГ" в ведомстве. - На официальном сайте ближайшей школы родители могут удостовериться, прикреплен ли к ней их дом. Не позднее 26 марта эта информация должна быть опубликована на официальных сайтах образовательных организаций. Там же родители смогут найти подробную информацию о новых правилах приема.

Кто может подать заявление на первом этапе?

1. Дети, проживающие на закрепленной территории, то есть рядом со школой (узнать, относится ли ваш дом к конкретной школе, можно на официальном сайте учебного заведения).

2. Дети, имеющие первоочередное право в соответствии с законодательством:

- дети сотрудника полиции, в том числе погибшего (умершего) вследствие увечья или иного заболевания, полученного в период службы;

- дети гражданина, уволенного из полиции по состоянию здоровья либо умершего от таких заболеваний в течение года после оставления службы;

- дети, находящиеся на иждивении сотрудника полиции;

- дети сотрудника (в том числе умершего или погибшего), имеющего специальные звания и проходящего службу в учреждениях ФСИН, МЧС, органах наркоконтроля, ФТС;

- дети сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;

- дети военнослужащих по месту жительства их семей;

- дети военнослужащих при изменении места службы, дети граждан, проходящих службу по контракту, а также при увольнении со службы по достижении предельного возраста, состоянию здоровья или в связи с оргштатными изменениями - в школы, ближайшие к новому месту службы или месту жительства.

3. Дети, имеющие преимущественное право - те, чьи старшие братья и (или) сестры уже учатся в этой школе.

4. Внеочередное право (для детей прокуроров, судей и следователей) действует только для школ с интернатами.

Кто может подать заявление на втором этапе?

Все желающие.

Сколько лет должно быть ребенку?

Принимаются в первые классы дети в возрасте от 6,5 до 8 лет. По заявлению родителей учредитель образовательной организации может разрешить прием ребенка в более раннем или более позднем возрасте.

Правила приема в школу для детей с ограниченными возможностями здоровья

Дети с ОВЗ принимаются на обучение по адаптированным образовательным программам только с согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

Как подать заявление?

Для того, чтобы максимально упростить процесс подачи документов, ввели несколько равноправных вариантов:

- лично;

- по почте заказным письмом с уведомлением о вручении;

- по электронной почте школы;

- через официальный сайт школы;

- с помощью сервисов государственных или муниципальных услуг.

Как подать заявление на портале "Госуслуги"?

Подать заявление для зачисления в 1-й класс можно через портал "Госуслуги". Порядок действий:

Зайти на портал. Набрать в поисковой строке "Запись в 1 класс". Перейти на страницу услуги "Зачисление в 1 класс следующего учебного года". Нажать кнопку "Подать заявление". Авторизоваться в системе с помощью логина и пароля. Заполнить электронную форму заявления, и нажать кнопку "Отправить". Убедиться, что заявление принято системой (изменения статусов по услуге отображаются в личном кабинете на портале и приходят на электронную почту, указанную в заявлении). Дождаться решения о зачислении или об отказе. Принести в школу оригиналы документов.

Если вы записывали ребенка в первом этапе, то результат будет известен не раньше 3 июля, поскольку сначала школа собирает все заявления, а потом издает приказы. Если заявление подавали во втором этапе, то результат станет известен не ранее, чем через 3 рабочих дня.

Если у ребенка есть льготы, то можно подать заявление в любую школу города?

Нет, ребенок будет иметь первоочередное право зачисления в 1 класс только по месту жительства.

Какие документы потребуются для зачисления в первый класс?

Паспорт или иной документ, подтверждающий личность, к примеру, временное удостоверение личности, выдаваемое на период оформления паспорта.

Свидетельство о рождении ребенка.

На первом этапе - документ, подтверждающий проживание будущего первоклассника на закрепленной территории.

В отдельных случаях могут понадобиться:

Документ, подтверждающий льготу (если она есть).

Разрешение комиссии о приеме в первый класс образовательной организации ребенка возрастом менее шести с половиной лет или более восьми лет.

Документы, подтверждающие ваше законное право представителя ребенка (например, решение органа опеки).

Заключение психолого-медико-педагогической комиссии.

Документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в России.

Документы к заявлению необходимо прикрепить в отсканированном виде - при подаче документов через портал Госуслуг, в копиях с предъявлением оригиналов - при выборе иных способов подачи заявления.

Что нужно указать в заявлении о приеме в школу?

- Фамилию, имя, отчество ребенка и родителя;

- дату рождения ребенка;

- адрес места жительства или адрес места пребывания ребенка и родителя;

- адрес электронной почты, номер телефона родителя;

- сведения о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема;

- согласие родителя или поступающего на обработку персональных данных.

Что делать, если в приеме отказали?

В приеме государственная школа может отказать только в случае, если свободные места закончились. В этом случае местные органы управления образованием должны помочь родителям устроить ребенка в другую школу. При распределении закрепленных территорий учитывается количество проживающих там детей, поэтому отказ в приеме на первом этапе маловероятен, подчеркивают в министерстве просвещения.

Смогут ли отказать в приеме ребенку, чей старший брат или сестра уже учится в этой образовательной организации?

Одно из самых ожидаемых новшеств: теперь не могут отказать в приеме ребенку, чей старший брат или сестра уже учится в этой образовательной организации, как, к сожалению, случалось раньше, поэтому родителям приходилось водить детей в разные школы. Это правило не зависит от территории, где проживают дети, но есть нюанс - дети должны жить в одной семье и иметь общее место жительства.

Есть ли ошибки в понимании нового порядка приема детей?

1. Некоторые люди думают, что количество льготников слишком велико, поэтому в школах не хватит мест тем детям, которые живут рядом. На самом деле детей льготных категорий не так много, они не повлияют существенно на ситуацию с набором в 1 класс.

2. Говорят, что все льготные категории введены в этом году. На самом деле просто собраны воедино нормативные акты, принятые с 1998 по 2012 годы.

3. Родители опасаются, что все места в выбранных школах займут дети прокуроров, судей и следователей, которые имеют право внеочередного приёма. На самом деле они смогут воспользоваться своими льготами только поступая в школы, имеющие интернат - на обычные школы эти льготы не распространяются.

4. Многие думают, что все дети, имеющие первоочередное право поступления, выберут лучшую школу города, и там не останется мест для остальных. На самом деле право первоочередного поступления распространяется лишь на школы по месту жительства этих детей.

Где можно ознакомиться с новым порядком приема детей?

С приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 г. № 458, которым утвержден новый Порядок приема детей на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования можно ознакомиться здесь.

Комментарии

Ирина Владимировна Курбатова, директор МАОУ "Центр образования 13 им. Героя Советского Союза Н.А. Кузнецова" (Тамбов):

"Новый порядок приема в школу - более социализирован. У нас в Тамбове желающих поступить в первый класс в некоторых районах намного больше, чем имеется мест. Поэтому бывали случаи, когда родителям приходилось водить старших и младших детей в разные школы. Сейчас такие ситуации будут исключены. Во-вторых, увеличенный срок приема документов снимает тот нездоровый ажиотаж, которым сопровождался этот процесс до сих пор. Родители могут не спешить, и подать заявление в удобное время. В-третьих, расширен спектр вариантов обращений и учтены все нюансы. Те родители, у которых нет доступа к интернету, могут подать заявление лично. Мамам и папам со сложным графиком работы проще будет сделать все удаленно, не выходя из дома или офиса. В-четвертых, выигрывают сотрудники школ, которым не придётся работать круглосуточно - выделенный период времени достаточен, чтобы спокойно выполнить все предусмотренные процедуры".

Валентина Александровна Афонская, лицей №121 (Республика Татарстан):

"Родителям не стоит волноваться по поводу нового порядка приема в школы, поскольку теперь все правила понятны и очень четко прописаны. Сейчас постановления исполнительных комитетов уже размещены на официальных сайтах образовательных организаций, и родители смогут проверить, к какой школе прикреплен их дом. Хочу обратить внимание на такой аспект: если родители подают заявление с помощью интернета, то потом они должны будут предоставить в школу оригиналы документов. В случае, если папы и мамы дали недостоверные сведения, то школа вправе отказать заявителям. Разумеется, ребенку предоставят возможность учиться, но не факт, что в той школе, куда хотели отдать его родители. Поэтому призываю всех пап и мам внимательно отнестись к заполнению анкет".

Дмитрий Анатольевич Гладышев, директор МАОУ СШ №59 "Перспектива" (Липецк):

"Раньше мы начинали принимать заявления в школу с 1 февраля, по новым правилам - с 1 апреля до 30 июня. Я считаю эту дату более адекватной. С одной стороны, у школы достаточно времени, чтобы провести процедуру приёма в школу. С другой стороны, родители к этому сроку уже принципиально сделают свой выбор, и их планы уже станут более определенными. Все-таки с февраля многое может измениться - люди могут переехать в другое место, например".

Ирина Викторовна Ильичева, директор школы №1409 (Москва):

"У нас и раньше этот процесс был хорошо отлажен, поскольку в Москве создана единая образовательная среда: ребенок поступает в дошкольные группы образовательного комплекса и потом переводится в начальную школу по заявлению родителей. Но новый порядок зачисления в образовательные организации стал еще удобнее. Тот факт, что подать заявление можно разными способами, облегчает жизнь родителей".