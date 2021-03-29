В Минтруде назвали средний размер пенсии в 2021 году

Средний размер пенсии по стране на 1 января 2021 года составил 15744 рубля. Об этом сообщила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина в понедельник, 29 марта, выступая с докладом на круглом столе в Совете федерации.

Она подчеркнула, что в 2016 году средняя пенсия составляла 12673 рубля, таким образом, за 5 лет она выросла более чем на 3 тысячи рублей или почти на 25%.

Баталина также напомнила, что пенсия не может быть ниже прожиточного минимума пенсионера, в противном случае к ней назначаются федеральные и региональные социальные доплаты. Всего сегодня их получают 6,2 млн пенсионеров. При этом средний размер федеральной социальной доплаты составляет 2184 рубля, а региональной - 5091 рубль.