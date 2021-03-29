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29.03.2021 09:46
Рубрика: Общество

В московском зоопарке проснулись сурки

Текст: Ирина Огилько
Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru
Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

Из-за снежной и морозной зимы в столичном зоопарке позже обычного проснулись сурки. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе зоосада. В этом году зима была снежная и достаточно суровая, поэтому звери не торопятся просыпаться.

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
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"Обыкновенно пробуждение сурков приходится на первую неделю марта, а если зима выдалась снежной, то зверьки могут проспать и до конца месяца, - рассказали в пресс-службе. - Первым пробудился Арчи. Самочки пока не выходили из сурчины, хотя, скорее всего, они тоже уже проснулись, но продолжают нежиться в теплой соломе.

Зоологи заранее подготовились к пробуждению сурков. "Сейчас Арчи получает только необходимый минимум кормов. Специалисты приносят ему свежий салат, а также микс из овощей - ничего сытного или калорийного. Пищеварительной системе сурка нужно время, чтобы возобновить работу", - уточняет Светлана Акулова.

Напомним, что сурки залегли в спячку в конце сентября - начале октября.

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