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29.03.2021 18:13
Рубрика: В мире

В Москве представили книгу о военных преступлениях на Украине

Текст: Юрий Когалов

В Москве в понедельник прошла презентация книги члена Общественной палаты РФ Максима Григорьева и депутата Госдумы Дмитрия Саблина "Обыкновенный фашизм: украинские военные преступления и нарушения прав человека (2017-2020)".

Фото: ФСБ РФ/РИА Новости
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Как рассказали сами авторы, в ней отражено сложившееся в последние годы на Украине положение дел. "Мы начали с главы "Украинское репрессивное государство и его эскадроны смерти", где мы описываем убийства, нападения на оппозиционных политиков и журналистов", - отметил Григорьев. По его словам, которые приводит ТАСС, в книге подробно описана проводимая Киевом политика героизации нацизма, говорится о насаждаемой государством русофобии, гонениях на Украинскую православную церковь Московского патриархата.

Отдельная глава посвящена тому, что происходит на Донбассе. В ней приводится пофамильный список убитых людей. Как подчеркнул Григорьев, большинство в нем - это женщины, дети и люди старшего возраста.

Как отметил со своей стороны Саблин, в книге отражена правда. "Это не наши даже мысли, это описание тех людей, которые прошли многие эти вещи", - рассказал депутат.

В книге описаны многочисленные преступления украинских "батальонов смерти", системная политика страны по героизации нацизма и его пособников, факты цензуры и гонений журналистов, притеснений Русской православной церкви, антисемитизма за период с 2017 по 2020 годы. В книгу также вошли проведенные Фондом исследования проблем демократии интервью с бывшими украинскими политическими заключенными, журналистами, адвокатами и учеными. Издание является хронологическим и содержательным продолжением вышедшей в 2016 году книги Максима Григорьева "Обыкновенный фашизм: военные преступления украинских силовиков (2014-2016)".

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине

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