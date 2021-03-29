В Мозамбике террористы захватили город, 35 тысяч человек стали беженцами

В провинции Кабу-Делгаду на севере Мозамбика террористы захватили город Пальма. Несколько десятков жителей были обезглавлены, убиты более двух десятков мозамбикских военных, две трети города сожжены, 35 тысяч человек бежали в соседние населенные пункты, в том числе в находящуюся рядом Танзанию.

Около 170 человек, среди которых местное руководство и эмигранты, попытались покинуть отель Amarula, в котором они находились во время штурма Пальмы, и прорваться на машинах из города, но часть из них попала в засаду террористов, погибли семь человек, сообщает мозамбикский новостной портал Zitamar.

Рядом с Пальмой французская компания Total в партнерстве с японскими и индийскими компаниями строит завод сжиженного природного газа (СПГ) в рамках проекта Mozambique LNG стоимостью 15,8 миллиарда долларов. Добывать газ планируется на глубоководных месторождениях Golfinho и Atum в Индийском океане на шельфе Мозамбика. Ожидается, что завод может быть введен в строй в 2024 году, если планы не будут сорваны из-за атак террористов.

"Силы обороны и безопасности Мозамбика продолжают работать, чтобы обеспечить безопасное возвращение жителей в Пальму и ведут согласованное преследование с целью ликвидации очагов террористов", - сообщает мозамбикская газета Noticias.

Ранее также проходила информация, что вертолеты Ми-24 ВВС Мозамбика, управляемые украинскими пилотами, по ошибке нанесли удар по военным подразделениям, направленным для борьбы с террористами в Пальме. При этом Минобороны Мозамбика этот инцидент не подтвердило.

По всей видимости, главной целью террористов стало помешать строительству завода СПГ и развитию проекта Mozambique LNG, на который делает большую ставку правительство страны. Залежи газа были обнаружены на шельфе и в бассейне рек Ровума и Мозамбик в 2011 году, это привлекло в Мозамбик ведущие добывающие и сервисные компании, среди которых Total, ExxonMobile, Mitsui, Oil India и другие. Запасы газа в бассейне реки Ровума оцениваются в 2,2 триллиона кубометров, в бассейне реки Мозамбик - в 95 миллиардов кубометров, на шельфе - до 56 миллиардов кубометров. Общая стоимость месторождений оценивается в 60 миллиардов долларов.

Total уже замораживала работы в Кабу-Делгаду в период с января по март после нападения террористов на строящийся завод СПГ 1 января 2021 года. Новая атака последовала практически сразу после того, как французская компания объявила о возобновлении работы.

Остается неясным, какие именно террористические группировки стоят за нападениями.

Как напоминает профессор южноафриканского Университета Фри-Стейт Тео Нитлинг в своем докладе о причинах экстремизма в северном Мозамбике, запрещенная в РФ группировка "Ансар ал-Сунна" (не путать с одноименной группировкой, действовавшей в 2003 - 2007 годах в Ираке) активизировалась в Кабу-Делгаду, бедной провинции с большим количеством мусульманского населения, примерно с 2017 года. Ее нападения отличаются особой жестокостью, сопровождаясь публичным отрезанием голов пленным, массовым насилием и захватом в рабство девушек и женщин. Большинство экспертов полагают, что действующие в Мозамбике террористы присягнули ИГ (запрещена в РФ). В экономически слабом Мозамбике, где население недовольно властями, террористы находят поддержку, считает профессор Нитлинг. Также он предупреждает о расширении терроризма в Африке южнее экватора - ранее отдельные группы радикальных исламистов периодически действовали только в Кении и Танзании.