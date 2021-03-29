Электронный родовый сертификат может полностью заменить бумажный к концу следующего года, сообщили в минздраве. В ведомстве уточнили, что для этого нужно, чтобы все медучреждения были подключены к электронному документообороту. В случае отказа от бумажного бланка пособия беременным и роженицам смогут назначаться проактивно, пояснили в Фонде социального страхования.

Благодаря электронному сертификату сведения в Фонд социального страхования о том, что женщина встала на учет по беременности, сообщит женская консультация, о состоявшихся родах - роддом, а детская поликлиника проинформирует о постановке на учет ребенка в течение первого года жизни. Следом ей автоматически будут назначаться все положенные пособия и выплаты.

В пилотном режиме электронный родовый сертификат был запущен в прошлом году в восьми регионах - Астраханской, Белгородской, Калининградской, Липецкой, Тамбовской, Ульяновской областях, а также в Республике Башкортостан и Ямало-Ненецком автономном округе. Эксперимент продолжается.

По родовому сертификату медорганизации получают дополнительные средства на покупку спецтехники и оплату труда. Его общая сумма сегодня составляет 12 000 рублей. Всего помощь по родовым сертификатам в прошлом году получили более одного миллиона женщин, из них 1,3 млн пациенток встали на учет в женских консультациях, еще почти столько же родили. Помимо этого 1,4 млн услуг по родовому сертификату оказано детскими поликлиниками, в которых наблюдаются новорожденные.