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29.03.2021 19:30
Рубрика: Общество

Облачный документ

Родовые сертификаты станут электронными
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 66(8417)
Электронный родовый сертификат может полностью заменить бумажный к концу следующего года, сообщили в минздраве. В ведомстве уточнили, что для этого нужно, чтобы все медучреждения были подключены к электронному документообороту. В случае отказа от бумажного бланка пособия беременным и роженицам смогут назначаться проактивно, пояснили в Фонде социального страхования.
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

Благодаря электронному сертификату сведения в Фонд социального страхования о том, что женщина встала на учет по беременности, сообщит женская консультация, о состоявшихся родах - роддом, а детская поликлиника проинформирует о постановке на учет ребенка в течение первого года жизни. Следом ей автоматически будут назначаться все положенные пособия и выплаты.

Фото: Сергей Куксин
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В пилотном режиме электронный родовый сертификат был запущен в прошлом году в восьми регионах - Астраханской, Белгородской, Калининградской, Липецкой, Тамбовской, Ульяновской областях, а также в Республике Башкортостан и Ямало-Ненецком автономном округе. Эксперимент продолжается.

По родовому сертификату медорганизации получают дополнительные средства на покупку спецтехники и оплату труда. Его общая сумма сегодня составляет 12 000 рублей. Всего помощь по родовым сертификатам в прошлом году получили более одного миллиона женщин, из них 1,3 млн пациенток встали на учет в женских консультациях, еще почти столько же родили. Помимо этого 1,4 млн услуг по родовому сертификату оказано детскими поликлиниками, в которых наблюдаются новорожденные.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Госфонды и контрольные органы Фонд социального страхования Родовые сертификаты в России

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