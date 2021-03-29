Новый законопроект, рассматриваемый в правительстве, детально прописывает список условий, какие ни один продавец не вправе навязывать клиенту. Если же в договоре, который предложат человеку, обнаружатся неприемлемые с точки зрения закона пункты, документ надо будет переписать.

Нередко банки при выдаче потребительского кредита заставляют человека еще подписать договор о страховке. И заплатить за нее круглую сумму. Фото: istock

Например, операторам связи запретят в одностороннем порядке повышать тарифы или отключать клиентам домашнее телевидение. А развлекательные заведения накажут за введение фейс-контроля на входе.

Соответствующие поправки предлагается внести в Закон "О защите прав потребителей". Документ рассмотрела подкомиссия по совершенствованию контрольных функций при Правительственной комиссии по проведению административной реформы.

"Как показывает практика, в договоры с потребителями нередко включаются условия, которые противоречат закону и неоднократно признавались в судах недопустимыми, - рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Подготовленный законопроект повышает гарантии защиты прав потребителей и предусматривает перечень условий, ущемляющих их права".

Список составлен по итогам анализа судебной практики. Например, в одном из дел фигурировал оператор цифрового телевидения, чей бренд хорошо известен. В Москве в договоре с клиентами он прописывал себе весьма широкие полномочия: право изменять тариф, разрывать договор, отключая телевидение, и даже штрафовать клиента за какие-то нарушения. Арбитражный суд признал все эти условия неправомерными. А разработчики инициативы вписали в проект пункт: недопустим односторонний отказ от обязательств или одностороннее изменение условий обязательства хозяйствующим субъектом.

Компания же была оштрафована на 10 тысяч рублей. В КоАП предусмотрено специальное наказание за включение в договор условий, ущемляющих права потребителя. Штраф для юридических лиц составляет от 10 до 20 тысяч рублей.

Другой пункт появился после изучений серии арбитражных дел. Практически в каждом пытались оправдаться банки, навязывавшие клиентам страховку при выдаче потребительского кредита. Позиция судов была жесткой: так делать нельзя. Страхование в данном случае является дополнительной услугой, банки не вправе требовать от человека покупки полиса.

Теперь пункт о незаконности оказания дополнительных услуг за плату без получения согласия потребителя предлагается внести и в Закон "О защите прав потребителей".

На практике нередко человеку предлагают типовой договор, содержащий неправомерные условия. При этом менеджеры отказываются вносить коррективы и удалять спорные пункты. Закон запретит им говорить "нет".

"Подготовленный законопроект запрещает отказывать человеку в исключении из договора неправомерных условий. Нельзя будет отказывать в заключении договора на том основании, что гражданин настаивает на исключении недопустимых пунктов. Инициатива предусматривает сроки компенсации потребителям убытков, возникших из-за включения в договор неправомерных условий", - пояснил Владимир Груздев. Он отметил, что требования о возмещении убытков подлежат удовлетворению в течение десяти дней со дня их предъявления потребителем.

Нельзя будет отказывать в заключении договора на том основании, что гражданин настаивает на исключении из него недопустимых условий

Под запретом окажется и фейс-контроль в развлекательных заведениях, когда администрация наделяет себя правом отсеивать клиентов.

В городе Сергиев Посад Московской области при входе в боулинг в одном из развлекательных центров висело объявление, что администрация имеет право отказать в посещении клуба любому лицу без объяснения причин.

"Действующим законодательством не предусмотрены ограничения на допуск к развлекательным услугам, в том числе к игре в боулинг, для определенных категорий лиц, тем более, не предоставляется право организации уклоняться от оказания услуги (заключения публичного договора) по инициативе должностных лиц без объяснения причин такого отказа", - указал арбитражный суд.

В случае принятия поправок фейс-контроль станет еще и прямым нарушением Закона "О защите прав потребителей".

"Развлекательные заведения не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим в отношении заключения публичного договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными правовыми актами", - поясняет член АЮР Коба Оржония.

При этом заведения могут выставлять какие-то дополнительные условия, допустим, вводить дресс-код. Но, как подчеркивает Коба Оржония, правила должны быть доступны для ознакомления и одинаковы для всех клиентов. Человек должен понимать, что в этот клуб не пустят в кроссовках, а сюда запрещено приходить в грязной одежде или нетрезвым. То есть вполне допустимы понятные и объективные критерии. Но - не личное мнение охранника