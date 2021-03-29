В Риме появилась первая женщина-регулировщик

На улицах Вечного города двойной праздник - спустя год в центр Рима вернулись регулировщики уличного движения, ряды которых впервые пополнила прекрасная дама, 43-летняя Кристина Корбуччи.

Для итальянской столицы "пиццардоне", которых прозвали так из-за козырька шлема, напоминающего клюв птицы (pizzo), не просто регулировщики. Они по праву являются еще одним символом Рима. Образ "пиццардоне" филигранно исполнил в комедийном фильме 1960 г. "Уличный регулировщик" один из самых любимых актеров Италии Альберто Сорди. С этого момента в сознании римлян дорожные инспекторы воспринимаются как ностальгическое напоминание о прекрасных и давно минувших временах, а с недавних пор и как надежда на возрождение после затяжной пандемии.

Вот почему дебют Кристины Корбуччи, воцарившейся на выдвижной подиум на знаменитой Площади Венеции, местная пресса и жители Вечного города восприняли с огромной радостью и нескрываемым энтузиазмом. При ее виде проезжающие мимо автомобилисты не скупятся на комплименты и восторженные комментарии, почтительно называя Кристину "дирижером оркестра".

Платформа, которую увековечил в своей картине "Римские приключения" Вуди Аллен, впервые была представлена в конце 20-х годов прошлого века. Тогда она была деревянной, и ее выносили в начале каждой смены. Начиная с 2006 года подиум, бездействовавший весь локдаун из-за ремонтных работ и отсутствия интенсивного движения, поднимается и опускается буквально по одному щелчку. Сегодня на трибуну по очереди выходят семь регулировщиков, среди которых есть теперь и одна женщина. Чтобы получить эту работу, всем им, включая Кристину, пришлось взять уроки жестов у "маэстро" Фабио Грилло, который с радостью делится с новичками своим почти 20-летним опытом.

"Там, наверху, на самом деле чувствуешь себя в самом "сердце" Рима", - призналась Кристина Корбуччи, называя свое рабочее место "интеллектуальным светофором".