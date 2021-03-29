В России разработали новую парашютную систему

Для борцов с лесными пожарами разработана парашютная система спецназначения. Она позволяет стабильно снижается вне зависимости от ветра и позволяет приземляться на ограниченных участках.

Новинка уже презентована сотрудникам Центральной базы авиационной охраны лесов, которые оценили ее достаточно высоко. И высказали мнение, что именно такой парашют сможет помочь им более эффективно организовать свою работу по защите леса от возгораний, обеспечив, что самое главное, безопасность парашютиста-пожарного при его десантировании.

Как сообщили разработчики из оборонного холдинга "Технодинамика", система представлена в трех модификациях, что обеспечивает востребованность продукции в различных сферах. Подобная универсальность стала возможной благодаря конструкции новой парашютной системы, которая позволяет заменять блоки основного парашюта в зависимости от выполняемых задач. В частности, для использования в федеральной службе Авиалесоохраны предусмотрена специальная модификация, укомплектованная точностным куполом.

Не секрет, что именно парашютисты-пожарные порой играют ключевую роль в борьбе с лесными пожарами. И десантируются они почти в огонь. А это значит, что опускаться на парашютах им приходится в условиях турбулентности и восходящих потоков горячего воздуха. Одна из опасностей в такой ситуации - потеря устойчивости парашюта. Другая угроза - нестабильность ветрового потока, из-за чего купол парашюта также начинает вести себя неустойчиво.

Новая разработка отечественных оборонщиков учитывает данные особенности. Система позволяет стабилизировать парашют, в результате чего парашютист может приземлиться на ограниченной площади, вне зависимости от направления воздушных потоков.

"В случае с парашютными системами данная работа имеет особенное значение. Здесь речь идет не столько о повышении конкурентоспособности продукции, сколько об обеспечении максимальной безопасности людей, - отметил гендиректор "Технодинамики", член бюро Лиги содействия оборонным предприятиям Игорь Насенков. - Наши парашютные системы для Авиалесоохраны позволяют увеличить эффективность и оперативность работы специалистов, а главное - существенно повысить безопасность их непростого и действительно рискованного труда".