В России разработали первый ПЦР-тест для диагностики малярии

Первый ПЦР-тест для диагностики малярии зарегистрирован в России. Его разработали специалисты Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

"Тест обладает высокой аналитической чувствительностью, позволяя выявлять проблему даже при низком уровне инфицирования, а также в инкубационном и начальном периодах заболевания", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Новая методика позволит избежать ложноположительных результатов микроскопического анализа в случае анализа препаратов крови плохого качества. В минувшем году в России зарегистрировано 57 завозных случаев данного заболевания. Болезнь широко распространена в странах Экваториальной Африки, Юго-Восточной Азии, Океании, Центральной и Южной Америки. Ежегодно в мире регистрируется около 250 миллионов новых заражений и порядка полумиллиона летальных исходов от малярии. Наиболее уязвимы в отношении малярии - дети в возрасте до пяти лет.